Скандал в чешском городе: Фотовыставку с обнаженными полными девушками запретили

В галерее Дома культуры в Гавиржове должна была пройти выставка фотографий в стиле ню Луции Анны Пршеровской. Когда фотографии обнаженных моделей с неидеальным телом увидело начальство, выставку запретили.

Фото: Одна из фотографий Луции Анны Пршеровской

В чешском городе Гавиржов разразился скандал из-за запрещенной выставки фотографий с обнаженной натурой, которая должна была проходить с мая в галерее Маричка в местном Доме культуры. После недовольства директора Городского культурного центра Гавиржов куратор галереи решил, что выставка фотографа Луции Анны Пршеровской (чеш. Lucie Anna Přerovská) не состоится. При этом договоренность о проведении выставки была заключена в феврале прошлого года.

Интересно то, что в выставку не входили эротические, вызывающие фотографии или какие-либо элементы порнографии. Фотограф Луция Анна Пршеровска выбирала объектами своего творчества женщин, которые не вписываются в идеалы красоты, пропагандируемые в СМИ.

«Я ждала выставки уже 13 месяцев. Куратор Зденек Гейсер с самого начала знал, что в нее будут входить фотографии в стиле ню, и все же согласился на проведение выставки. Но пару дней назад он мне сообщил по телефону, что директор Дома культуры Ивона Длабкова случайно увидела мое творчество в салоне Гавиржова, где каждый год проходит общая выставка местных художников. Она заявила, что ей мои фотографии с обнаженными моделями категорически не нравятся и что она запрещает, чтобы их выставляли в галерее. Свой запрет она аргументировала тем, что галерея находится в Доме культуры, по которому ходят дети», – прокомментировала фотограф.

Куратор галереи Зденек Гейсер признал, что выставку отменили по приказу директора городской организации, которая управляет Домом культуры. На вопрос, почему он пообещал фотографу еще год назад, что проведет выставку, Гейсер ответил, что он просто не знал, какие фотографии будут выбраны для показа.

«Среди них есть, например, толстая девушка, сфотографированная в ванной или в душе. Мы не можем это выставить в галерее, по которой ходят дети», – сказал куратор.

При этом фотограф утверждает, что в прошлом уже провела в этой же галерее несколько выставок фотографий в стиле ню, и никаких проблем с этим не было.

Одна из фотографий Луции Анны Пршеровской

После запрета жители Чехии решили поддержать мероприятие. Десятки человек, включая представителей художественной сцены, оставили свои подписи на петиции за проведение выставки. Среди них была и легендарный чешский фотограф Либуше Ярцовьякова. Однако некоторые эксперты считают, что творчество Луции Анны Пршеровской ничем не примечательно.

«Можно сказать, что ее фотографии показывают непривлекательную наготу с точки зрения авторского подхода. Никакую более глубокую философию они не выражают. Мне это так же не интересно, как если бы она изображала красивых моделей», – заявила председатель Объединения художественных критиков и теоретиков Власта Чигакова Ноширо.

Источник: Novinky.cz