Исторические казармы в Праге-Карлине превратят в культурный центр

Уже в июне преображенные казармы откроют свои двери для посетителей: здесь будут проходить концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. Во дворе откроется кофейня и детская площадка.

Фото: Карлинские казармы. https://cs.wikipedia.org/wiki/User:Slimejs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.cs, автор Petr Vilgus

Министерство юстиции ЧР сдало в аренду историческое здание бывших казарм в пражском районе Карлин «культурному девелоперу» Матею Велеку, который в 2013-2015 годах занимался обновлением Грузового вокзала Жижков. Договор подписали на три года. Министерство пообещало, что если все пойдет хорошо, то его продлят минимум на шесть сезонов.

Теперь Велек хочет перенести всю культурную деятельность своей команды с Грузового вокзала Жижков в Карлин. Индустриальный комплекс вокзала девелопер успешно превратил в динамичную культурную среду, где проходили кинопоказы под открытым небом, музыкальные выступления, концерты, выставки и танцевальные вечеринки. Теперь у вокзала будет другой управляющий.

По словам Велека, новое здание бывших казарм по сравнению с вокзалом – настоящий «Хилтон» с работающим отоплением и вентиляцией. Девелопер собирается вложить в комплекс свои сбережения и прибыль, а в следующем году надеется получить грант. Торжественное открытие комплекса запланировано на начало июня этого года.

В просторном внутреннем дворе здания площадью около 1 га собираются проводить концерты и кинопоказы, хотят открыть кофейню и обустроить площадки для детей и игры в футбол. В сохранившемся двухэтажном здании команда Велека планирует открыть четыре драматургические секции. Парковку превратят в просторный театральный зал с кофейней. Ночлег для задержанных иностранцев станет галереей, а аудитории и кабинеты медпунктов будут выполнять роль кинозала и музыкального клуба.

Историческое здание казарм построено в Праге в 19 веке. Для нужд армии его использовали во времена Чехословакии и Чешской Республики. Во второй половине 20 века в комплексе заседали различные организации, среди которых – военная полиция, пражский военный гарнизон, штаб командования армией и медпункт.

Источник: Lidovky.cz