Чехия выделит десятки миллионов крон на покупку современного искусства

Министерство культуры будет выделять деньги музеям и галереям на приобретение произведений искусства современных авторов.

Министерство культуры Чехии предложит галереям и музеям финансовую помощь по приобретению произведений искусства, возраст которых не превышает 50 лет. Дотации начнут выдавать уже в текущем году. Пресс-атташе министерства утверждает, что ежегодно в рамках программы будет выделяться несколько десятков миллионов крон. Закупать будут в первую очередь современное искусство, которое в меньшей степени представлено в чешских галереях.

Программа поддержки рассчитана прежде всего на развитие регионов. Дотации из бюджета Министерства культуры будут распределять местные комитеты, координирующие работу музеев и галерей. Получить деньги на покупку современного искусства смогут даже частные субъекты (всего в Центральном учете коллекций их насчитывается 800).

В министерстве считают, что финансовая поддержка государства должна быть направлена на приобретение произведений чешских авторов, но не исключает возможность покупки работ иностранцев. Чиновники подчеркивают, что руководствоваться следует прежде всего концепцией той или иной организации, в соответствии с которой пополняется коллекция.

Источник: ceskatelevize.cz