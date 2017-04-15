Посетитель чешского заповедника случайно нашел ценный клад

На территории чешского национального парка Моравский карст посетитель обнаружил между пещерами клад. Теперь древние монеты можно увидеть в Доме природы Моравского карста.

Фото: http://www.moravskykras.net

Клады в Чехии находят редко. Последняя находка в Бланенской области произошла спустя целых 35 лет после предыдущего клада. Почти 70 серебряных монет второй половины 13 века теперь выставляют в Доме природы Моравского карста.

Среди монет можно увидеть моравские и чешские брактеаты, а также австрийские пфеннинги. Считается, что их чеканили при правителях Пршемысле Отакаре II и Вацлаве II.

Эти ценные древние монеты были найдены на территории заповедника совершенно случайно.

«Их нашел любитель геологии, который рассматривал камни в Моравском карсте. Когда он их перебирал, то неожиданно наткнулся на монеты. К счастью, он понял, что это очень древние монеты, и сообщил о своей находке», – рассказала Зузана Ярушкова из Музея региона Босковицка.

Точное место обнаружения клада специалисты скрывают. Известно только, что для того, чтобы добраться до этого места, нужно было пробираться через бездорожье.

Клад оценили в полмиллиона крон. Но в то время, когда монеты были в действии, это не была крупная сумма.

«Это была небольшая сумма наличных. Но теперь она имеет большое историческое значение. Во второй половине 13 века у обычных жителей Чехии не было монет на руках. Мы предполагаем, что монетизация чешских земель произошла только в конце 14 века», – рассказала заведующая нумизматическим отделением Моравского краевого музея Дагмар Гроссман.

По ее словам, деньги между пещерами мог спрятать какой-то торговец, так как у крестьян таких монет не бывало.

В Доме природы монеты будут выставлять до конца года. Затем их должны перенести в бланенский музей.

Последний крупный клад с серебряными монетами также был найден случайно. Его обнаружил в лесу чех во время прогулки.

Источник: Idnes.cz