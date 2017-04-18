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В Праге пройдет бесплатный концерт в честь 25-летия в ЮНЕСКО

В Праге пройдет бесплатный концерт в честь 25-летия в ЮНЕСКО

artyommm 331 0
Концерт классических чешских композиторов начнется в 19:00 19 апреля в Базилике Святых Петра и Павла на Вышеграде.
В Праге пройдет бесплатный концерт в честь 25-летия в ЮНЕСКО

По случаю 25-летия внесения исторического центра Праги в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО 19 апреля на Вышеграде пройдет праздничный концерт классической музыки. Попасть на него сможет любой желающий.

Мероприятие организует Палата по достопримечательностям Чешской Республики в рамках проекта «Прага в ЮНЕСКО и музыке». Концерт станет первой акцией серии. Музыканты исполнят произведения композиторов, которые прямо связаны с центром Праги.

Услышать можно будет композиции Франтишека Ксавера Душека, Вольфганга Амадея Моцарта, Франтишека Ксавера Брикси, а также современного композитора Ярослава Пеликана. Последний является автором произведения «Дорические танцы в честь Карла IV», которое было написано к 700-летию со дня рождения выдающегося короля в прошлом году. На этот раз композиция прозвучит во второй раз.

Начнется концерт 19 апреля в 19:00 в Базилике Святых Петра и Павла на Вышеграде. Вход свободный. В концерте будет принимать участие музыкальный ансамбль Harmonia Mozartiana Pragensis.  

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концерт Прага ЮНЕСКО
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