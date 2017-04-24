Премию Евросоюза 2017 года в области литературы получила писательница из Праги

Пражская писательница с болгарскими корнями Бианка Беллова получила Премию ЕС в области литературы за роман «Озеро».

Фото: Euroskop.cz

Чешская писательница Бианка Беллова, которая несколько недель назад получила премию Magnesia Litera в номинации «Лучшая книга года» за роман «Озеро» (Jezero), получила Премию Евросоюза в области литературы 2017. Вместе с ней премию получили авторы из Великобритании, Латвии, Албании и других семи стран.

Бианка Беллова родилась в Праге в семье с болгарскими корнями и живет в этом городе до сих пор. Историю «Озера» писательница перенесла в необычную среду, напоминающую высыхающее Аральское море. Главный герой романа , мальчик по имени Нами, в опасном и недружелюбном месте, полном покинутых домов и отчаянных людей, ищет свою мать. Это история о взрослении и трудностях человека в постапокалиптическом мире с уничтоженной природой и опустошенными человеческими отношениями.

Также в числе номинантов был чешский писатель Вратислав Маняк, который в прошлом году выдал роман «Кубик Рубика» (Rubikova kostka), и Марек Шинделка, автор романа «Слабости материала» (Únavy materiálu), победившего в категории прозы.

Премию Евросоюза в области литературы каждый год выдают примерно в трети стран ЕС. Победителей выбирает профессиональное национальное жюри. В Чехии в этом году в жюри был директор Моравской краевой библиотеки Томаш Кубичек, книгопродавец Якуб Петр, издатель Йиндржих Юзл и два предыдущих обладателя премии – писатели Томаш Змешкал и Ян Немец.

Бианка Беллова как победительница получит премию 5000 евро (больше 130 тысяч крон) и поддержку при участии на европейских книжных ярмарках.

В рамках Международной книжной ярмарки Мир книги (Svět knihy Praha 2017), 13 мая 2017 года в 5 часов вечера можно будет посетить встречу с Бианкой Белловой.

Бианка Беллова, https://www.facebook.com/bianca.bellova

Источник: Idnes.cz