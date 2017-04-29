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В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса

В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса

artyommm 297 0
Чехословацкие легионеры установили на месте захоронений своих товарищей памятник во времена Гражданской войны, но с приходом Красной армии монумент снесли. Проект по восстановлению памятника поддерживает чешское правительство.
В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса

В Омске установят памятник воинам Чехословацкого корпуса, которые воевали на стороне Российской империи в Первой мировой войне в 1914-1917 гг. и участвовали в Гражданской войне в России в 1917-1920 гг. Установка памятника запланирована в мемориальном сквере по улице Воровского, на территории бывшего Порт-Артуровского кладбища. Когда точно в Омске появится памятник чехословацким легионерам, точно неизвестно.

В Омском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сообщили, что во времена Гражданской войны чехословаки уже ставили в городе памятник на месте захоронения своих товарищей, но с приходом Красной армии памятник снесли. Теперь в Омске хотят восстановить исторический памятник в том виде, в каком он когда-то был поставлен. Проект по воссозданию памятного знака поддерживает правительство Чехии. Всего чешское министерство обороны рассчитывает на установку 58 памятников легионерам в городах России, что предусмотрено проектом «Легионы 100».

В 2012 году в Омск с официальным визитом приезжал вице-консул, заведующий визовым отделом Генерального консульства ЧР в Екатеринбурге Петр Свитак, который сказал, что надеется на установку монумента чехословакам в городе. Напомним, 15 апреля 1999 года Российская Федерация и Чешская Республика подписали соглашение о взаимном содержании военных захоронений. Реализует его ассоциация «Военные мемориалы». 

Источник: omskregion.info

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Темы
история памятник Россия Чехия
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