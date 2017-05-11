В Чехии началось европейской турне ансамбля имени Александрова

Сегодня «александровцы» выступят в Злине, в Праге два концерта пройдет 20 мая. Чешская часть гастролей закончится в Пльзене 22 мая.

Сегодня в чешском городе Злине состоится первый концерт ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова. Коллектив отправился в первое длительное турне после крушения самолета, которое произошло в декабре под Сочи. В катастрофе погибло 64 участника ансамбля.

В Чехии «александровцы» выступят также в Оломоуце, Остраве, Брно, Градец-Кралове, Пардубице, Ческе-Будеевице и дважды в Праге, в арене Tipsport (20 мая). Турне закончится в Пльзене, 22 мая, после чего ансамбль на 1 день заедет в Будапешт. Также в программе запланированы концерты в 9 городах Словакии (2 из них – в Братиславе). Об этом сообщил чешский музыковед и бессменный ведуший концертов оркестра в республике Йиржи Клапка.

По словам Клапки, в Прагу на гастроли приехали 118 музыкантов. Среди них – и любимцы публики, и новички, которые также надеются завоевать симпатии зрителей. Бас Кузьма Рыбалкин и баритон Максим Маклаков стали участниками ансамбля после серьезного конкурса, в котором участвовало 2 тысячи человек.

Майские гастроли в Чехии, которые посвятят погибшим участникам коллектива, станут для ансамбля юбилейными. Первый концерт «александровцев» в Праге прошел ровно 80 лет назад. В качестве гостей на концерте ансамбль пригласил выступать французскую цыганскую группу Gipsy 4 Ever.

Источник: ria.ru