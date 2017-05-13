В Праге проходит международная книжная ярмарка

Жители Праги проявляют высокий интерес к международной книжной ярмарке «Мир книги», которая в эти выходные проходит в выставочном комплексе Выставиште Голешовице. На ярмарке представлены книжные новинки от чешских и зарубежных писателей.

Фото: Книжная ярмарка, 2017, 420on.cz

К пражской ярмарке «Мир книги», которая в эти выходные продолжается в выставочном центре Выставиште Голешовице, горожане проявляют высокий интерес. Об этом сообщил новый директор центра Радован Ауэр. «Мир книги» каждый год посещает до 40 000 любителей литературы.

Книжная ярмарка, 2017 фото: 420on.cz

«Ярмарка началась в четверг. В первый же день мы зарегистрировали рост посещаемости на 10-20%. Других чисел у нас пока нет, но в этом году на ярмарке точно больше людей, чем в прошлом. Хотя бы потому, что мы расширились из Промышленного дворца на новые площади», – рассказал Ауэр.

Книжная ярмарка, 2017 фото: 420on.cz

Промышленный дворец в дни ярмарки уже с утра посещают тысячи человек. Люди рассматривают книги на стендах, отдыхают на удобных сидениях и участвуют в развлекательной программе. В рамках ярмарки выступают многие известные писатели из разных стран мира.

Книжная ярмарка, 2017 фото: 420on.cz

Так как одна из тем фестиваля этого года – аудиокниги, на ярмарке прошли и встречи со Зденеком Свераком и другими актерами, которые участвовали в записи аудиоверсии книги, изданной к 50-му сезону Театра Яры Цимрмана. В Зале аудиокниг с полным аншлагом представил свои новые аудиозаписи книг современный чешский писатель Властимил Вондрушка.

Книжная ярмарка, 2017 фото: 420on.cz

Четырехдневная ярмарка «Мир книги» представляет книжные новинки чешских издательств, а также чешских и зарубежных писателей. Свои стенды открыли в этом году больше 400 участников из 30 стран. На ярмарке можно найти и стенд с российскими книгами и учебниками. В рамках 23-го фестиваля посетители ярмарки могут встретиться с писателями также в новом дирижабле Gulliver в центре DOX, который находится неподалеку.