Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
11d 17 °C
В Праге проходит международная книжная ярмарка

В Праге проходит международная книжная ярмарка

Vladislava M 168 0
Жители Праги проявляют высокий интерес к международной книжной ярмарке «Мир книги», которая в эти выходные проходит в выставочном комплексе Выставиште Голешовице. На ярмарке представлены книжные новинки от чешских и зарубежных писателей.
Фото: Книжная ярмарка, 2017, 420on.cz
В Праге проходит международная книжная ярмарка

К пражской ярмарке «Мир книги», которая в эти выходные продолжается в выставочном центре Выставиште Голешовице, горожане проявляют высокий интерес. Об этом сообщил новый директор центра Радован Ауэр. «Мир книги» каждый год посещает до 40 000 любителей литературы.

 

Книжная ярмарка, 2017 фото: 420on.cz

 

«Ярмарка началась в четверг. В первый же день мы зарегистрировали рост посещаемости на 10-20%. Других чисел у нас пока нет, но в этом году на ярмарке точно больше людей, чем в прошлом. Хотя бы потому, что мы расширились из Промышленного дворца на новые площади», – рассказал Ауэр.

Книжная ярмарка, 2017 фото: 420on.cz

 

Промышленный дворец в дни ярмарки уже с утра посещают тысячи человек. Люди рассматривают книги на стендах, отдыхают на удобных сидениях и участвуют в развлекательной программе. В рамках ярмарки выступают многие известные писатели из разных стран мира.

 

Книжная ярмарка, 2017 фото: 420on.cz

 

Так как одна из тем фестиваля этого года – аудиокниги, на ярмарке прошли и встречи со Зденеком Свераком и другими актерами, которые участвовали в записи аудиоверсии книги, изданной к 50-му сезону Театра Яры Цимрмана. В Зале аудиокниг с полным аншлагом представил свои новые аудиозаписи книг современный чешский писатель Властимил Вондрушка.

 

Книжная ярмарка, 2017 фото: 420on.cz

 

Четырехдневная ярмарка «Мир книги» представляет книжные новинки чешских издательств, а также чешских и зарубежных писателей. Свои стенды открыли в этом году больше 400 участников из 30 стран. На ярмарке можно найти и стенд с российскими книгами и учебниками. В рамках 23-го фестиваля посетители ярмарки могут встретиться с писателями также в новом дирижабле Gulliver в центре DOX, который находится неподалеку.  

Рассказать всем:
Темы
книги литература писатели Прага ярмарка выставка фестиваль
Читайте
по теме 
Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения
17.01.2017 09:44 Культура
Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения
1296 0
Новая книга о Гарри Поттере поступит в продажу в Чехии сегодня ночью
23.09.2016 16:16 Общество
Новая книга о Гарри Поттере поступит в продажу в Чехии сегодня ночью
1068 0
Самая дорогая книга в Чехии поступила в предварительную продажу
11.08.2016 14:23 Культура
Самая дорогая книга в Чехии поступила в предварительную продажу
1154 0
Дмитрий Глуховский представит в Праге перевод своей книги «Метро 2035»
05.05.2016 18:14 Культура
Дмитрий Глуховский представит в Праге перевод своей книги «Метро 2035»
2149 0
Последние новости:
13
мая
Главные новости Чехии за неделю 8-12 мая 2017
13.05.2017 10:03 Общество
Главные новости Чехии за неделю 8-12 мая 2017
321 0
12
мая
Копенгаген поможет Праге решить проблему с перегруженной магистралью в центре
12.05.2017 15:25 Экономика
Копенгаген поможет Праге решить проблему с перегруженной магистралью в центре
824 0
Чешские компании оказались в лидерах ЕС по рентабельности
12.05.2017 15:02 Экономика
Чешские компании оказались в лидерах ЕС по рентабельности
342 0
Видео: На Смиховской набережной в Праге возвели колесо обозрения
12.05.2017 14:46 Общество
Видео: На Смиховской набережной в Праге возвели колесо обозрения
1132 0
Смазывающий трамвай снова поехал по Праге – с новыми функциями
12.05.2017 14:20 Общество
Смазывающий трамвай снова поехал по Праге – с новыми функциями
801 0
В Праге будут строить социальное арендное жилье
12.05.2017 13:46 Экономика
В Праге будут строить социальное арендное жилье
624 0
В Европарламенте обсудят вопрос о злоупотреблении политиков чешскими СМИ
12.05.2017 11:22 Политика
В Европарламенте обсудят вопрос о злоупотреблении политиков чешскими СМИ
448 0
Президент помилует самого известного убийцу в Чехии
12.05.2017 10:46 Общество
Президент помилует самого известного убийцу в Чехии
1415 0
Слон поднял пожилую чешку за сумку: при падении женщина получила травмы
12.05.2017 10:46 Общество
Слон поднял пожилую чешку за сумку: при падении женщина получила травмы
938 0
Евгений Юрчиков о том, как без опыта открыть бар в Праге за 17 дней
12.05.2017 09:48 Интервью
Евгений Юрчиков о том, как без опыта открыть бар в Праге за 17 дней
3200 2


Мобильная версия