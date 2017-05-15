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В Праге и по всей Чехии пройдет «Ночь костелов»

В Праге и по всей Чехии пройдет «Ночь костелов»

Vladislava M 79 0
9 июня в храмах, костелах и молитвенных домах Чехии и Праги пройдет акция «Ночь костелов». Более 1500 архитектурных достопримечательностей можно будет посмотреть свободно.
В Праге и по всей Чехии пройдет «Ночь костелов»

Приблизительно 1500 храмов, костелов и молитвенных домов откроется 9 июня 2017 года в Чехии в рамках традиционной акции «Ночь костелов». Этой ночью будут открыты и те помещения, которые обычно посмотреть нельзя. Все костелы можно будет посетить свободно. Об этом сообщил пресс-секретарь пражского архиепископства Станислав Земан.

Во время «Ночи костелов» люди смогут познакомиться с христианством как в форме экскурсии по архитектурным сооружениям, так и через встречу с его представителями. В прошлом году «Ночь костелов» посетило 500 тысяч человек.

Девятая по счету акция предложит посетителям культурную и духовную программу, которую организуют тысячи добровольцев.

«Только в Праге и Среднечешском крае откроется почти 300 костелов, –рассказывает Михал Немечек, директор Пасторального центра пражского архиепископства. – В прошлом году в центральной Чехии зарегистрировали больше 130 тысяч посетителей, по всей республике их было около полумиллиона».

Те, кто будет посещать костелы или молитвенные дома, смогут выбрать понравившиеся мероприятие из широкого предложения концертов, комментированных экскурсий, воркшопов и театральных представлений. Также можно будет осмотреть костельные ризницы, монастырские сады, попробовать поиграть на органе, подняться на башню или спуститься в склеп.

Необычные впечатления обещает традиционный Путь света через Карлов Мост. Здесь люди смогут со свечами из костела св. Томаша на Малой-Стране дойти до костела Святейшего Сальвадора на площади Кржижовницкой. Свечку можно будет оставить в костеле на другом берегу Влтавы.

Мероприятие в рамках «Ночи костела» пройдет и на самой Влтаве. Сюда прибудет понтон «Франтишек», который превратится в Пришвартованный костел. В течение вечера каноник из храма Святого Вита будет разговаривать здесь с гостями. Кроме того, отсюда можно будет полюбоваться панорамой Праги с малоизвестной перспективы.

«Ночь костелов» предназначена для широкой общественности и для тех, кто не посещает церкви или только начинает интересоваться ими. В атмосфере, которую создает «Ночь костелов», посетители получают возможность встретиться с христианством через разговоры, музыку, искусство, свои внутренние ощущения. Цель акции – вызвать интерес к гражданской и культурной ценности костелов.

С подробной программы акции можно ознакомиться на официальном сайте.

Источник: Denik.cz

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