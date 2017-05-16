Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию

Отреставрированный барочный комплекс госпиталя Кукс в Чехии получил одну из самых престижных европейских премий – Гран-При Europa Nostra: впервые в истории страны.

Фото: Госпиталь Кукс, https://www.mkcr.cz

Реставрация барочного комплекса госпиталя Кукс в Чехии получила Гран-При премии Европейского культурного наследия Europa Nostra и вошла в число лидеров среди лауреатов этого года. Вручение главной премии сопровождается суммой в 10 000 евро. Сегодня об этом на торжественной церемонии в Турку (Финляндия) сообщило жюри.

Всего было объявлено 29 лауреатов премии Europa Nostra, которую называют «Оскаром» в области архитектурных достопримечательностей. В конкурсе 2017 году участвовало 202 проекта, и Чехия получила сразу две премии: за обновление госпиталя Кукс и образовательный проект «Достопримечательности нас увлекают».

«Это огромный успех для Чешской Республики и Национального комитета по достопримечательностям. Мы дважды получили премию Europa Nostra. Впервые в истории чешский проект наградили Гран-При. Это большое достижение для всех, кто в нашей стране возвращает достопримечательностям жизнь», – сказала генеральный директор Национального комитета по достопримечательностям Нада Горичкова.

Осенью прошлого года Кукс признали Зданием 2016 года. После реставрации к нему не утихает интерес посетителей, что при выборе престижной европейской премии Europa Nostra отметило и жюри.

«Реставрация госпиталя Кукс – неделимая составляющая проекта по охране зданий и ландшафта высшего уровня. Мы считаем этот комплексный подход достойным похвалы: он должен служить примером для других проектов по реставрации достопримечательностей в Европе», – охарактеризовали чешский проект в апреле прошлого года.

Источник: mkcr.cz