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Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию

Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию

Vladislava M 125 0
Отреставрированный барочный комплекс госпиталя Кукс в Чехии получил одну из самых престижных европейских премий – Гран-При Europa Nostra: впервые в истории страны.
Фото: Госпиталь Кукс, https://www.mkcr.cz
Чехия получила архитектурного «Оскара» за невероятную реставрацию

Реставрация барочного комплекса госпиталя Кукс в Чехии получила Гран-При премии Европейского культурного наследия Europa Nostra и вошла в число лидеров среди лауреатов этого года. Вручение главной премии сопровождается суммой в 10 000 евро. Сегодня об этом на торжественной церемонии в Турку (Финляндия) сообщило жюри.

Всего было объявлено 29 лауреатов премии Europa Nostra, которую называют «Оскаром» в области архитектурных достопримечательностей. В конкурсе 2017 году участвовало 202 проекта, и Чехия получила сразу две премии: за обновление госпиталя Кукс и образовательный проект «Достопримечательности нас увлекают».

«Это огромный успех для Чешской Республики и Национального комитета по достопримечательностям. Мы дважды получили премию Europa Nostra. Впервые в истории чешский проект наградили Гран-При. Это большое достижение для всех, кто в нашей стране возвращает достопримечательностям жизнь», – сказала генеральный директор Национального комитета по достопримечательностям Нада Горичкова.

Осенью прошлого года Кукс признали Зданием 2016 года. После реставрации к нему не утихает интерес посетителей, что при выборе престижной европейской премии Europa Nostra  отметило и жюри.

«Реставрация госпиталя Кукс – неделимая составляющая проекта по охране зданий и ландшафта высшего уровня. Мы считаем этот комплексный подход достойным похвалы: он должен служить примером для других проектов по реставрации достопримечательностей в Европе»,  – охарактеризовали чешский проект в апреле прошлого года.

 

Источник: mkcr.cz

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достопримечательности Чехия премия
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