Американское жюри признало чешский фильм лучшей экранизацией Стивена Кинга

Стивен Кинг разрешил чеху снять фильм по его рассказу, но при условии, что на картине никто не заработает ни кроны.

Фото: Афиша к фильму от Яна Гемрота (JAN GEMROT)

Первый чешский фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга получил Гран-при жюри американского кинофестиваля в Нэшвилле (Nashville Film Festival). Короткометражную ленту в жанре «хоррор» снял чешский режиссер Робин Кашпарик.

Работа была высоко оценена в номинации Graveyard Shift Shorts, в которой отбирают фильмы ужасов и научную фантастику. Американцы назвали картину I Am The Doorway («Чужими глазами») лучшей экранизацией Стивена Кинга за последние годы.

Фильм снимали как бы от лица главного героя, роль которого исполняет актер Радим Визвары (в кадре видны только его руки). То, что данная картина вообще может когда-либо выйти на широкие экраны, не верил почти никто. По условию Стивена Кинга, ленту можно показывать только на кинофестивалях, а проект должен быть в целом некоммерческим, чтобы он не принес ни кроны дохода. Это серьезно усложнило задачу для режиссера по поиску финансирования и производству фильма.

Картину уже показали на одном из главных кинофестивалей среди фильмов ужасов A Night of Horror International Film Festival в Сиднее, на фестивале короткометражных фильмов в Праге, на французском MEME PAS PEUR, на британском SCI-FI-LONDON, а также в США – на International Horror and Sci-Fi Film Festival.

Главную роль в фильме играют космическая туманность и измененные состояния сознания, которые были созданы с использованием анимации из тысячи снимков органических веществ под микроскопом. Помогал с этим британский ученый-экспериментатор Морган Берингер.

Робин Кашпарик стал первым чехом, который смог получить разрешение от Стивена Кинга на экранизацию его произведения. Фильм I Am The Doorway был снят в двух версиях – для кинотеатров и для технологии fulldome (демонстрация на купол планетария). Сейчас режиссер работает над полнометражным фильмом.



Источник: lidovky.cz