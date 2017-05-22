Самый скандальный скульптор Чехии создал уникальную скульптуру для фасада музея

Музей современного искусства в чешском Оломоуце может похвастаться новейшим произведением Давида Черного «Грабитель». Скульптура передвигается на руках по карнизу.

Фото: MUO/Zdeněk Sodoma

Новое произведение чешского художника и скульптора Давида Черного украсило фасад Музея современного искусства в Оломоуце. Речь идет о скульптуре «Грабитель» в полный рост. В мешке за плечами у него уже находится украденная добыча – работа чешского скульптора Карла Непраша. Но на высоте 8 м он застрял на карнизе, по которому ему теперь приходится постоянно перемещаться.



Данная скульптура стала технологической новинкой для Черного. Сначала скульптор хотел спроектировать ее в глине, но потом решил создать модель в 3D. Затем робот вырезал реальную скульптуру в трехмерном виде. В качестве материала нельзя было использовать бронзу, так как фигура весом 250 кг просто обвалила бы карниз. В итоге ее вырезали из ламината, и весит она всего 23 кг.

«Грабитель» перемещается по карнизу благодаря двум специальным моторчикам. Таким образом, люди, которые проходят рядом с музеем, могут видеть скульптуру постоянно на новом месте. Протяженность дорожки, по которой двигается «вор» составляет 60 м. Скульптура будет не только подвижной, но и говорящей – чтобы привлекать внимание прохожих, которые могут не заметить ее у себя над головой.

Сколько музей заплатил за новое современное произведение самого скандального художника в Чехии, неизвестно. 10 лет назад музей в Оломоуце приобрел в свою коллекцию его скульптуру «Адам и Ева». Художник также передал музею три пары «Ног Затопека», которые были созданы к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Они будут висеть на потолке в коридоре на первом этаже Музея современного искусства.

Источник: ceskatelevize.cz