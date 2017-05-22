Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 15 °C
В среду в пражском метро будут танцы

В среду в пражском метро будут танцы

artyommm 268 0
Мероприятие «Танец в метро», в рамках которого в отдельных вестибюлях метро в Праге проходят танцевальные выступления и вечеринки, повторится в этом году в среду, 24 мая.
В среду в пражском метро будут танцы

Транспортное предприятие Праги (Dopravní podnik hl. m. Prahy, DPP) совместно с объединением «Танец в Праге» (Tanec v Praze) подготовило теперь уже ежегодную акцию «Танец в метро», которая пройдет в столичном метро во второй раз.

В среду, 24 мая, с 13:00 до 22:00 пассажиры пражского метро смогут посмотреть, как танцуют люди, и сами поучаствовать в коллективных танцах. В вестибюлях метро будут проходить танцевальные мастер-классы и выступления. Всего ожидается более 30 номеров в подходах к шести станциям метро Праги: Hlavní nádraží, Florenc C, Můstek B, Budějovická, Malostranská и Hradčanská.

На каждой из этих станций будут выступать артисты и танцевальные коллективы, работающие в разных стилях. Посмотреть можно будет на латинские танцы, кантри, свинг, фламенко, танго и другие направления, в том числе самые современные. 

В 20:00 на Hlavní nádraží начнется Hlavák party под музыку от DJ Sanchese. Участвовать в вечеринке сможет любой желающий. Подобное мероприятие запланировано и на Флоренце – в 21:00. Там ждут в первую очередь поклонников латинской музыки. В это же время в вестибюле метро на Мустеке будет звучать карибская музыка.

Смотреть программу мероприятия на официальном сайте Транспортного мероприятия

Рассказать всем:
Темы
метро Транспортное предприятие Праги
Читайте
по теме 
Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро
22.05.2017 11:14 Общество
Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро
280 0
Станцию метро Малостранска в Праге срочно закрыли
28.04.2017 14:05 Общество
Станцию метро Малостранска в Праге срочно закрыли
2819 0
Завтра общественный транспорт в Праге начнет работать по-новому
28.04.2017 10:20 Общество
Завтра общественный транспорт в Праге начнет работать по-новому
3131 0
На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек
26.04.2017 13:40 Общество
На станции метро Павлова в Праге на рельсы упал человек
1488 0
Последние новости:
22
мая
Сотни украинцев прошли в вышиванках по центру Праги
22.05.2017 16:01 Общество
Сотни украинцев прошли в вышиванках по центру Праги
710 0
В 2018 году в Чехии повысят пенсии, зарплаты и социальные выплаты
22.05.2017 13:47 Экономика
В 2018 году в Чехии повысят пенсии, зарплаты и социальные выплаты
570 0
Что вместилось в два дня яркого вейп-события Чехии VAPESHOW Prague 2017
22.05.2017 13:23 Пресс-релизы
Что вместилось в два дня яркого вейп-события Чехии VAPESHOW Prague 2017
191 0
Знаменитый Розовый танк в Чехии попытались перекрасить в зеленый цвет
22.05.2017 12:32 Политика
Знаменитый Розовый танк в Чехии попытались перекрасить в зеленый цвет
403 0
В Чехии взлетели цены на аренду жилья
22.05.2017 11:44 Экономика
В Чехии взлетели цены на аренду жилья
616 0
Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро
22.05.2017 11:14 Общество
Пражанам придется долго ждать мобильной связи в тоннелях метро
280 0
МИД Чехии придумал, как ускорить выдачу долговременных виз иностранцам
22.05.2017 10:33 Общество
МИД Чехии придумал, как ускорить выдачу долговременных виз иностранцам
1100 0
Самый скандальный скульптор Чехии создал уникальную скульптуру для фасада музея
22.05.2017 10:31 Культура
Самый скандальный скульптор Чехии создал уникальную скульптуру для фасада музея
371 0
Добровольцы украсили улицы Праги цветочными клумбами
22.05.2017 09:56 Общество
Добровольцы украсили улицы Праги цветочными клумбами
300 0
Иностранцев покорил чешский отель из контейнеров
22.05.2017 09:54 Общество
Иностранцев покорил чешский отель из контейнеров
747 0


Мобильная версия