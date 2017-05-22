В среду в пражском метро будут танцы

Мероприятие «Танец в метро», в рамках которого в отдельных вестибюлях метро в Праге проходят танцевальные выступления и вечеринки, повторится в этом году в среду, 24 мая.

Транспортное предприятие Праги (Dopravní podnik hl. m. Prahy, DPP) совместно с объединением «Танец в Праге» (Tanec v Praze) подготовило теперь уже ежегодную акцию «Танец в метро», которая пройдет в столичном метро во второй раз.

В среду, 24 мая, с 13:00 до 22:00 пассажиры пражского метро смогут посмотреть, как танцуют люди, и сами поучаствовать в коллективных танцах. В вестибюлях метро будут проходить танцевальные мастер-классы и выступления. Всего ожидается более 30 номеров в подходах к шести станциям метро Праги: Hlavní nádraží, Florenc C, Můstek B, Budějovická, Malostranská и Hradčanská.

На каждой из этих станций будут выступать артисты и танцевальные коллективы, работающие в разных стилях. Посмотреть можно будет на латинские танцы, кантри, свинг, фламенко, танго и другие направления, в том числе самые современные.

В 20:00 на Hlavní nádraží начнется Hlavák party под музыку от DJ Sanchese. Участвовать в вечеринке сможет любой желающий. Подобное мероприятие запланировано и на Флоренце – в 21:00. Там ждут в первую очередь поклонников латинской музыки. В это же время в вестибюле метро на Мустеке будет звучать карибская музыка.

Смотреть программу мероприятия на официальном сайте Транспортного мероприятия