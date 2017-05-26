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Сегодня в центре Праги начинается театральный фестиваль на английском языке

Сегодня в центре Праги начинается театральный фестиваль на английском языке

Vladislava M 166 0
Фестиваль Prague Fringe будет проходить на восьми площадках между Малой-Страной, Пражским Градом и Карловым мостом 9 дней подряд. Каждый день здесь будут выступать англоговорящие коллективы.
Фото: instagram фестиваля
Сегодня в центре Праги начинается театральный фестиваль на английском языке

Сегодня в Праге начинается 9-дневный фестиваль англоговорящего театра Prague Fringe. Уже 16-й  по счету фестиваль предложит зрителям больше 230 представлений на восьми площадках между Малой-Страной, Пражским Градом и Карловым мостом.

Акция, которую организаторы называют крупнейшим и старейшим фестивалем театра на английском языке на континентальной Европе, продлится до 3 июня. В эти дни в Прагу приедет, например, известный британский писатель, режиссер и комик Генри Нэйлор со своим представлением «Ангел», а также труппа Tooth and Nail с новой пьесой Hummingbird («Эффект колибри»).

Благодаря поддержке шведского и норвежского посольств в программу внесли и скандинавскую драматургическую линию. Некоторые акции могут быть интересными и семьям с детьми.

Программа фестиваля включает в себя не только театральные постановки, но и концерты, кабаре, комедийные скетчи стэнд-ап, танцевальные проекты и клоунаду. Концепт акции, которую создали в Эдинбурге в 1947 году, предполагает, что за один день зрители смогут посетить сразу несколько представлений. Длительность каждой акции не превышает час. Все коллективы будут играть свои представления каждый день фестиваля.

Купить билеты на отдельные представления и посмотреть программу фестиваля можно на сайте www.praguefringe.com .

 

 

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театр культура отдых фестиваль Прага
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