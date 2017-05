В США неожиданно произошла чешская литературная сенсация

Книга о чешском космонавте Spaceman of Bohemia (Kosmonaut z Čech), которую написал ранее неизвестный автор Ярослав Калфарж, стала литературной сенсацией в англоговорящем мире. Писатель с легкостью и иронией играет с чешской историей, и читателям и критикам это понравилось. В начале июня книга в переводе на чешский язык выйдет в Чехии.

Ярослав Калфарж говорит: «Конечно, это в небольшой степени сатира, но написанная с любовью. Меня вдохновляет, как могут маленькие страны заявить о себе в современном мере». О новой литературной звезде из Чехии пишут хвалебные статьи в британской газете The Guardian и в американском ежедневном издании New York Times. Financial Times и вовсе считает, что Калфарж создал ироничный портрет чешской личности.