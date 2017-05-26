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В США неожиданно произошла чешская литературная сенсация

В США неожиданно произошла чешская литературная сенсация

artyommm 167 0
Никому неизвестный ранее автор из Чехии написал книгу о космонавте на английском языке, и она покорила критиков и читателей в США и Великобритании.
Фото: www.facebook.com/jaroslav.kalfar
В США неожиданно произошла чешская литературная сенсация

Книга о чешском космонавте Spaceman of Bohemia (Kosmonaut z Čech), которую написал ранее неизвестный автор Ярослав Калфарж, стала литературной сенсацией в англоговорящем мире. Писатель с легкостью и иронией играет с чешской историей, и читателям и критикам это понравилось. В начале июня книга в переводе на чешский язык выйдет в Чехии.

Ярослав Калфарж говорит: «Конечно, это в небольшой степени сатира, но написанная с любовью. Меня вдохновляет, как могут маленькие страны заявить о себе в современном мере». О новой литературной звезде из Чехии пишут хвалебные статьи в британской газете The Guardian и в американском ежедневном издании New York Times. Financial Times и вовсе считает, что Калфарж создал ироничный портрет чешской личности.

Ярослав Калфарж уехал в США в подростковом возрасте, с 15 лет он живет в Нью-Йорке. Там он работал официантом, затем 5 лет – кассиром в супермаркете. Образование он получил в Университете Нью-Йорка, где слушал лекции американского писателя Джонатана Сафрана Фоера и получил престижную стипендию E. L. Doctorow Fellowship. Свой дебютный роман чех написал по-английски, но космонавта он назвал Якуб Прохазка, а космический корабль – Jan Hus 1.

Главный герой книги – космонавт, которого в одиночку отправляют на опасную миссию во Вселенную. Чем больше Якуб погружается в глубины неизведанного космоса, тем больше он теряет связь со своей женой Ленкой, которую оставил на Земле. Слишком поздно космонавт начинает понимать, что он пожертвовал любовью ради собственных амбиций. Личная история разыгрывается на фоне драматичного космического соревнования по дороге на Венеру. 

В ближайшее время роман переведут и выпустят на книжный рынок в Германии, Франции, Португалии и Румынии. На чешский язык книгу перевела Вероника Волгейнова, издательство Plus выпустит ее в начале июня.

Источник: ceskatelevize.cz

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