Нельзя не удивиться: В Праге открылась выставка необычных картин из туалетной бумаги и других вещей

В Праге проходит выставка необычных картин художника из Чехии, которого американский Huffington Post включил в ТОП-20 одаренных молодых инноваторов.

Фото: www.instagram.com/mr.kriss

Туалетная бумага, фрукт и гвоздь – вот и все материалы для произведения искусства. Так работает молодой художник Кристиан Менса. Влиятельный американский журнал Huffington Post в прошлом году включил его в ТОП-20 одаренных молодых инноваторов. Свои работы Менса представил на выставке World by Kriss в пражском культурном пространстве Vnitroblock.

Молодой человек занимается рисованием со школьных лет. Но идея сочетать рисунок и обычные бытовые предметы пришла к нему только во время студенческой стажировки в США. Базой для его картин стала шуточная, неожиданная комбинация визуальных мотивов: например, апельсин как черепаха, шоколад как клавишные, выключатель как коала. С помощью туалетной бумаги он создал свою версию известной картины «Крик» Эдварда Мунка, а также воссоздал с помощью подручных предметов голову президента Дональда Трампа.

Публиковать свои работы он начал сначала в социальных сетях, подписываясь псевдонимом Mr. Kriss. Избранные работы теперь можно посмотреть вживую в пространстве Vnitroblock в пражском районе Голешовице.

Посмотреть работы Кристиана в Инстаграме

Источник: ceskatelevize.cz