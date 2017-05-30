В Праге будут строить новую филармонию

Пражский магистрат и Институт планирования и развития предложили новое место для строительства концертного зала – территорию около станции метро «Влтавска» в Праге 7.

Новое здание филармонии собираются построить в Праге 7 – у станции метро линии С «Влтавска» (Vltavská). Еще одна сцена столице нужна потому, что действующие концертные залы не располагают нужным количеством зрительных мест. Проект здания будут выбирать путем международного конкурса архитекторов. Такой план разработал пражский магистрат.

Кроме концертного зала конкурс откроют и на лучший проект по изменению территории около станции метро «Влтавска». Конкурсы будет проводить Институт планирования и развития Праги в два этапа. Когда это точно произойдет, пока не сообщают.

«Строительство филармонического зала необходимо для того, чтобы повысить уровень всей местности вокруг станции метро Влтавской, которая на данный момент остается урбанистически проблематичной», – говорится в документе магистрата. Действительно, площадь около Влтавской остается заброшенной и неиспользуемой.

На данный момент в Праге есть три крупных объекта, подходящих для концертов классической музыки. Это Рудольфинум, Общественный дом и Конгресс-центр Прага. Но ни одно из зданий, согласно документу, не располагает необходимым количеством зрительных мест.

Дебаты о строительстве концертного зала и возможных территориях для этого в Праге ведут уже несколько лет. В последний раз мэрия выдвинула предложение построить на острове Штванице концертный зал в форме Ската по проекту архитектора Яна Каплицкого, который составлял его для Ческе-Будеёвице. Однако до сих пор Прага не предприняла ни одного серьезного шага к строительству новой филармонии.

Источник: Tyden.cz