Завтра на Пражском Граде пройдет День открытых дверей

В рамках Дня открытых дверей на Пражском Граде можно будет увидеть помещения для торжественных и протокольных мероприятий, а также выставку мебели известного архитектора Йоже Плечника.

Фото: Испанский зал Пражского града, Správa pražského hradu

Традиционный День открытых дверей на Пражском Граде в этом году предложит посетителям кое-что новое. Кроме торжественных помещений гости смогут увидеть небольшую экспозицию мебели от известного во всем мире словенского архитектора Йоже Плечника. Она будет проходить в западном крыле Нового дворца. На выставке представят и оригинальную мебель, которую Плечник изготовил для Томаша Гаррига Масарика.

Бесплатно погулять по торжественным помещениям Пражского Града можно будет в субботу, 3-го июня, с 9:00 до 17:00. В это время всем желающим откроются закрытые в обычное время залы, салоны и кабинеты в центральном и южном крыле Нового дворца: там, где на Пражском Граде работает президент, проходят церемонии и официальные мероприятия. К примеру, можно будет посетить Испанский зал, Рудольфову галерею, Тронный зал, Габсбургский салон с портретами семьи Марии Терезии.

В отдельных салонах будут размещены фотографии с протокольных мероприятий президента республики, чтобы посетители могли представить, для чего используют тот или иной зал.

Вход в торжественные помещения Пражского града будет открыт на II дворе возле Матиашовых ворот (II. nádvoří, Matyášová brana). Последний вход – в 16:30. В конце экскурсионного маршрута гости смогут купить публикации и сувениры от Пражского Града по выгодным ценам.

Внимание! На всех входах в комплекс Пражского Града проходит контроль безопасности. Поэтому приходите на экскурсию заранее (лучше утром), чтобы времени было с запасом. В дневное время придется стоять в очередях.

Дополнительную информацию о Дне открытых дверей можно узнать по телефону +420 224 373 238.