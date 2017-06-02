В пражском Карлине откроется новое культурное пространство

Карлинская казарма на три года станет площадкой для проведения культурных мероприятий, спорта и отдыха местных жителей.

Фото: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO, http://www.mocr.army.cz

Карлинскую казарму временно превратят в культурный центр, где будет работать кафе, кинозал, несколько спортивных площадок, будут проходить концерты и театральные постановки. Во внутреннем дворике появится самая большая в Карлине площадь без машин.

Исторический комплекс, который раньше служил место заточения военных, станет культурным местом уже во второй половине июня. Объект ранее принадлежал министерству обороны, но в прошлом году был передан министерству юстиций, которое планирует в будущем открыть здесь свою резиденцию. Перед этим здание передали в аренду на три года команде организаторов, которые до осени 2015 года проводили культурные мероприятия на Товарном вокзале Жижков.

Так как ранее в карлинской казарме часто собирались наркоманы и бездомные, комплекс всю ночь будет патрулировать полиция. Организаторы утверждают, что о безопасности можно будет не беспокоиться.

Источник: metro.cz