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В пражском Карлине откроется новое культурное пространство

В пражском Карлине откроется новое культурное пространство

artyommm 104 0
Карлинская казарма на три года станет площадкой для проведения культурных мероприятий, спорта и отдыха местных жителей.
Фото: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO, http://www.mocr.army.cz
В пражском Карлине откроется новое культурное пространство

Карлинскую казарму временно превратят в культурный центр, где будет работать кафе, кинозал, несколько спортивных площадок, будут проходить концерты и театральные постановки. Во внутреннем дворике появится самая большая в Карлине площадь без машин. 

Исторический комплекс, который раньше служил место заточения военных, станет культурным местом уже во второй половине июня. Объект ранее принадлежал министерству обороны, но в прошлом году был передан министерству юстиций, которое планирует в будущем открыть здесь свою резиденцию. Перед этим здание передали в аренду на три года команде организаторов, которые до осени 2015 года проводили культурные мероприятия на Товарном вокзале Жижков. 

Так как ранее в карлинской казарме часто собирались наркоманы и бездомные, комплекс всю ночь будет патрулировать полиция. Организаторы утверждают, что о безопасности можно будет не беспокоиться.

Источник: metro.cz

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