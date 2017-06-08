Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу

Около 60 певцов хора Национального театра в Праге объявили о намерении бастовать. Связано это с неудачными коллективными переговорами, неравными условиями трудам и нежеланием директора Яна Буриана с ними обсуждать концепцию Национального театра.
Об угрозе забастовки в четверг, 8 июня, сообщил Якуб Грубы, председатель Союаз профессиональных исполнителей ЧР в Национальном театре. Пресс-атташе театра Томаш Станек говорит, что в ближайшее время об этом оповестят руководство. Забастовка может состояться в период до 20 июня. Поддержать хористов решили и другие оперные исполнители Национального театра.
Грубы говорит, что атмосфера в театре настолько невыносимая, что забастовка станет крайней мерой, чтобы призвать Яна Буриана к переговорам. Сотрудникам театра также не нравится, что директор не обсуждает с ними концепцию развития и работы театра, а сразу идет к министру культуры.
Союз профессиональных исполнителей ЧР в Национальном театре в своем заявлении написал, что намерение бастовать обусловлено и длительной дискриминацией сотрудников, а также неравными условиями труда.
V #Narodnidivadlo byla vyhlášena stávková pohotovost. @odbory: Jsme jednoznačně na straně zaměstnanců pic.twitter.com/5tAohfezRc— Josef Stredula (@JStredula) 8 июня 2017 г.
Источник: irozhlas.cz