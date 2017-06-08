Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу

Члены хора и другие оперные исполнители готовы объявить забастовку, чтобы напомнить о своих правах.

Около 60 певцов хора Национального театра в Праге объявили о намерении бастовать. Связано это с неудачными коллективными переговорами, неравными условиями трудам и нежеланием директора Яна Буриана с ними обсуждать концепцию Национального театра.

Об угрозе забастовки в четверг, 8 июня, сообщил Якуб Грубы, председатель Союаз профессиональных исполнителей ЧР в Национальном театре. Пресс-атташе театра Томаш Станек говорит, что в ближайшее время об этом оповестят руководство. Забастовка может состояться в период до 20 июня. Поддержать хористов решили и другие оперные исполнители Национального театра.

Грубы говорит, что атмосфера в театре настолько невыносимая, что забастовка станет крайней мерой, чтобы призвать Яна Буриана к переговорам. Сотрудникам театра также не нравится, что директор не обсуждает с ними концепцию развития и работы театра, а сразу идет к министру культуры.

Союз профессиональных исполнителей ЧР в Национальном театре в своем заявлении написал, что намерение бастовать обусловлено и длительной дискриминацией сотрудников, а также неравными условиями труда.

Источник: irozhlas.cz