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Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу

Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу

artyommm 153 0
Члены хора и другие оперные исполнители готовы объявить забастовку, чтобы напомнить о своих правах.
Представления в Национальном театре Праги поставлены под угрозу

Около 60 певцов хора Национального театра в Праге объявили о намерении бастовать. Связано это с неудачными коллективными переговорами, неравными условиями трудам и нежеланием директора Яна Буриана с ними обсуждать концепцию Национального театра.

Об угрозе забастовки в четверг, 8 июня, сообщил Якуб Грубы, председатель Союаз профессиональных исполнителей ЧР в Национальном театре. Пресс-атташе театра Томаш Станек говорит, что в ближайшее время об этом оповестят руководство. Забастовка может состояться в период до 20 июня. Поддержать хористов решили и другие оперные исполнители Национального театра. 

Грубы говорит, что атмосфера в театре настолько невыносимая, что забастовка станет крайней мерой, чтобы призвать Яна Буриана к переговорам. Сотрудникам театра также не нравится, что директор не обсуждает с ними концепцию развития и работы театра, а сразу идет к министру культуры.

Союз профессиональных исполнителей ЧР в Национальном театре в своем заявлении написал, что намерение бастовать обусловлено и длительной дискриминацией сотрудников, а также неравными условиями труда. 

Источник: irozhlas.cz

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