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Крупнейший музей искусств Чехии выложил в интернет свою коллекцию

Крупнейший музей искусств Чехии выложил в интернет свою коллекцию

artyommm 374 0
Теперь изучить коллекцию Моравской галереи в Брно можно не выходя из дома: на официальном сайте учреждения представлены изображения почти 200 000 экспонатов.
Фото: Питер Пауль Рубенс "Голова Медузы", 1 четверть 17 века, из коллекции Моравской галереи в Брно
Крупнейший музей искусств Чехии выложил в интернет свою коллекцию

Галереи со всего мира сейчас преследуют общую цель – сделать свои экспонаты доступными широкой общественности через интернет. British Museum в Лондоне опубликовал на сайте более 2,3 млн изображений экспонатов и продолжает пополнять онлайн коллекцию каждую неделю. Австрийский музей Albertina уже «выложил» в интернет более 90 000 произведений искусства. 

Моравская галерея в Брно, второй по величине музей искусств в Чехии, решила последовать общемировой тенденции и с самого начала опередила галерею в Вене по количеству опубликованных экспонатов. Всего на сайте крупнейшего музея искусств Моравии появились изображения почти 200 000 произведений. Онлайн-каталог включает в себя живопись, скульптуры, фотографии и графический дизайн. 

«Обычный пользователь не только сможет оценить богатство коллекционного фонда, но и открыть для себя возможность работать со всеми собраниями на сайте, в то время как физические манипуляции с коллекционными предметами невозможны. Таким виртуальным путем мы открываем коллекции всем исследователям, студентам, педагогам, а также людям в физически невыгодном положении», – поясняет заведующий Отделения по управлению коллекциями Павла Обровска. 

Любой человек с доступом в интернет теперь может найти произведения по имени автора, техники, жанра, материала, сюжета и места происхождения. Каждый экспонат сопровождает базовое описание. 

Источник: rozhlas.cz

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искусство интернет музей Брно
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