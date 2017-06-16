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На набережной в Праге установили крупнейшую киберскульптуру в Европе

На набережной в Праге установили крупнейшую киберскульптуру в Европе

artyommm 102 0
Статуя была создана из небольших элементов, выпущенных на 3D принтерах. Увидеть ее в реальности можно до 14 августа на палубе парома Cargo Gallery.
Фото: www.facebook.com/AdamCybersculptor/photos
На набережной в Праге установили крупнейшую киберскульптуру в Европе

На набережной Наплавка в Праге открыли самую крупную скульптуру в Европе из тех, которые были созданы с помощью 3D принтера. Автором произведения под названием Eternity стал киберскульптор Адам Крганек, который работал над проектом ровно год. Увидеть результат можно на палубе парома Cargo Gallery до 14 августа.

Адам Крганек занимается скульптурой более 10 лет. Классическую лепку он сочетает с современными технологиями, из-за чего получил определение киберскульптора. В работе Крганек использует 3D сканеры и 3D принтеры, моделирует свои скульптуры на компьютере и вручную. 

 

 

Статуя Eternity с учетом использованной технологии стала одной из крупнейших в мире: длина – 2,5 м, высота – 1,7 м, ширина – около 1 м. Объект создавался постепенно, на маленьких принтерах с возможностью выпускать предметы не более 20x15x20 см. Позже все элементы были собраны в единую композицию. По словам автора, ему не удалось найти ни одного другого скульптора, который работал бы по такой же методике.

 

В качестве материала для скульптуры использовался пластик для 3D печати, так как он дешевле всего. Несмотря на это, стоимость статуи сопоставима с классической скульптурой из более дорогих материалов. Точную сумму скульптор не назвал.

Что именно означает скульптура Eternity, каждый должен додумывать самостоятельно, – говорит Крганек. Для автора это человек после смерти, который отправляется в вечность на лошади смерти. Вдохновением для чешского скульптора послужила работа польского художника Здзислава Бексинского, но готовое произведение не является ее копией. Дальнейшую судьбу Eternity будут решать во время выставки.

Источник: novinky.cz

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скульптура культура Прага
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