Видео: Драко Малфой из «Гарри Поттера» играл на гитаре в центре Праги, и его никто не узнал

Актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в экранизации «Гарри Поттера», снимает в Чехии новый фильм, а в перерывах гуляет по Праге.

Актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, снимает в Праге новый фильм. В свободное от работы время он катается по чешской столице на лонгборде и играет на улицах на гитаре, но его никто не узнает.

Недавно Фелтон опубликовал в своем профиле в Инстаграме ролик, где он играет на гитаре на Староместской площади. Как заметно по видео, никто не остановился послушать знаменитого актера, который был одет в видавшую виды кофту.

Фелтон снимает в Чехии историческую драму «Офелия», премьера которой должна состояться в следующем году. Съемки проходят на киностудии в Баррандове и Центральной Чехии.