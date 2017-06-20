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В Чехии сняли фильм о русской поэтессе, которая провела 20 лет в советских лагерях

В Чехии сняли фильм о русской поэтессе, которая провела 20 лет в советских лагерях

artyommm 451 0
Режиссер Марта Новакова рассматривала в качестве претендентов на главную роль Диану Арбенину и даже Земфиру, но позже доверила ее популярной чешской певице Анете Лангеровой.
Фото: Bontonfilm
В Чехии сняли фильм о русской поэтессе, которая провела 20 лет в советских лагерях

12 октября на экраны кинотеатров Чехии выйдет фильм «8 глав безумия» (8 hlav šílenství) с  популярной чешской певицей Анетой Лангеровой в главной роли. Она сыграла поэтессу Анну Баркову, которая до и после Второй мировой войны провела более 20 лет в советских лагерях. Полнометражную ленту сняла чешский режиссер Марта Новакова, которая заинтересовалась лагерной темой после посещения Соловецких островов.

Она закончила фильм «8 глав безумия» только в этом году, после более чем 8 лет подготовки, съемок и сложного постпродакшна. По словам режиссера, она не хотела снимать классическую биографию и использовала одноименный рассказ Барковой, разделив фильм на восемь самостоятельных глав. В картине сочетаются ирония, юмор, мультипликация, различные художественные и кинематографические стилизации, литературные отсылки и реализм, – рассказывает Новакова.

Восемь глав воссоздают историю уникально одаренной поэтессы, которая прошла через сложные события первой половины 20 века в Советском Союзе. В 1921 году, после выхода первого сборника, ее ожидала звездная карьера, но уже через несколько лет ее отправили в товарном поезде в незаселенную степь в Казахстан. И это была ее не единственная дорога: в лагерях советского Гулага и изгнании она провела 20 лет жизни.

Популярную чешскую исполнительницу Анету Лангерову в фильм пригласили случайно. Режиссер хотела попросить ее исполнить лагерную песню для фильма, а после знакомства поняла, что знаменитая чешка идеально подходит для главной роли. По словам Марты Новаковой, она встречалась даже с Дианой Арбениной, которую собиралась задействовать в фильме, и даже думала о сотрудничестве с Земфирой. Но позже оказалось, что работать с российскими знаменитостями нет возможности. 

Дистрибуцией фильма в кинотеатры будет заниматься компания Bontonfilm.

Источник: filmovyprehled.cz, radio.cz

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кино кинорежиссёры кинотеатр СССР
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