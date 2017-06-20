Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах

Организаторы кинофестиваля в Карловых Варах опубликовали программу и назвали имена остальных гостей мероприятия.

Фото: www.instagram.com/ithurman/

Фестиваль в Карловых Варах опубликовал программу кино, показы начнутся с 30 июня. Стали также известны имена других гостей мероприятия. Кроме американского композитора Джеймса Нютона Ховарда, актера Кейси Аффлека и британского режиссера Кена Лоуча, принять участие в кинофестивале обещают американские актеры Ума Турман и Джереми Реннер.

Знаменитости будут присутствовать на церемониях открытия и закрытия фестиваля. Ума Турман будет удостоена Премии президента фестиваля на церемонии открытия, а Джереми Реннер представит на закрытии фантастический фильм «Прибытие». Открывать кинофестиваль в этом году будет комедия «Любовь – болезнь» (США).

Сразу после закрытия карловарского фестиваля, в понедельник 10 июня, на экраны чешских кинотеатров выйдет три фильма из его программы: уже упомянутая комедия, немецкий дебют Axolotl Overkill и французский эротический триллер Франсуа Озона «Двуличный любовник».

Источник: idnes.cz