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В Праге стартует международный христианский фестиваль

В Праге стартует международный христианский фестиваль

Vladislava M 33 0
С сегодняшнего дня в Праге начинается крупнейший христианский фестиваль Awakening Europe Praha. Попасть на главную программу с пятницы по воскресенье можно бесплатно.
В Праге стартует международный христианский фестиваль

Сегодня в Праге начинается крупнейший международный христианский фестиваль Awakening Europe Praha. Мероприятие продлится в столице Чехии до воскресенья. В дни фестиваля в арене Tipsport будут выступать чешские и зарубежные проповедники. Также в программу войдут мультижанровые концерты, практическое обучение Библии, воркшопы, истории из жизни и различные художественные уличные выступления.

Организаторы акции ожидают более чем 10 000 посетителей. В предыдущие годы фестиваль проходил в Стокгольме и Нюрнберге. Города приняли в общей сложности более 40 000 человек.

Акция служит для вдохновения христиан и укрепления их веры. Она не пропагандирует какую-либо конкретную церковь. В этом году организаторы приурочили фестиваль к 500-летней годовщине реформации.

Считается, что в 1517 году Мартин Лютер прибил к дверям костела в Виттенберге документ с 95 тезисами, критикующими церкви и их практику индульгенций. Документ стал основой протестантизма. Именно с него принято отсчитывать и начало реформации.

По словам директора фестиваля Awakening Europe  Бена Фитцжеральда, сейчас пришло время к новой реформации, которая не будет разделять христиан, как в прошлом, но, напротив, объединит их.

Вход на главную вечернюю программу фестиваля в пятницу, субботу и воскресенье бесплатный. На другие мероприятия можно купить билеты.

Источник: ČTK

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фестиваль Прага религия
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