В Праге отметят 660-летний юбилей Карлова моста

9 июля 2017 года в Праге будут отмечать 660-летие Карлова моста. В этот день будут проходить пешие и лодочные экскурсии, посвященные главной пражской достопримечательности и ее занимательной истории.

Фото: Карлов мост в Праге, Pixabay.com

В Праге отметят 660-ую годовщину с начала строительства легендарного Карлова моста. По легенде, 9 июля 1357 года чешский король и римский император Карл IV заложил первый камень для будущего моста. По всей вероятности, это произошло в 5:31 утра. Такое время и число император выбрал из-за интересной нумерологической комбинации. Число и время основания одинаково читается с двух сторон: 135797531 (1357 год, 7 число 9-го месяца, 5:31).

Из-за перевода времени празднование начнется в воскресенье в 6:31 утра. Об этом сообщил пражский магистрат.

Праздник начнется со звуков фанфар с Малостранской мостовой башни. После этого член ордена крестоносцев Марек Пучалик благословит мост. Желающие смогут пойти на комментированные экскурсии по Карлову мосту. С 10:00 до 14:00 будут проходить лодочные экскурсии.

Наряду с Пражским Градом и Вышеградом Карлов мост остается тем местом, где внимательный посетитель лучше всего сможет ощутить дух старой Праги. Очарование и мистику моста не нарушают даже постоянные толпы туристов, но лучше всего прочувствовать его атмосферу можно в ранние часы.

С самого начала строительства Карлов мост сопровождают загадочные символы и тайны. Даже сам момент закладывания первого камня Карл IV, большой любитель мистики, долго выбирал вместе с астрологами. С астрологической точки зрения в момент основания моста все планеты солнечной системы выстроились во взаимосвязанную фигуру. Солнце находилось в созвездии Льва, геральдического символа Чешского королевства. Упомянутое магическое число 135797531 должно было охранять мост.

Как и кафедральный собор на Пражском Граде, Карлов мост посвящен святому Виту. Обе достопримечательности стали главным примером стремления Карла IV к астрономическо-астрологическому единству. В день летнего солнцестояния (21 июня) со Староместской мостовой башни можно увидеть заход Солнца точно за башнями собора. Солнце проходит ровно за кафедральной башней, которая поднимается над часовней покровителя чешских земель, святого Вацлава. Свой путь солнце заканчивает прямо над той частью собора, где находятся останки святого Вита. Так Карл IV осмыслил шифр имен Вит и Святовит (славянский бог Солнца, войны и мира).

Сама Староместская башня, которую задумывали как триумфальные ворота на коронационном пути императора между Пражским Градом и Вышеградом, полна символики. Ее скульптуры, количество и расположение украшений на фасаде несут космологическое и астрологическое значение, связанное с моментом ее возникновения.

Источник: ČTK