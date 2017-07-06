Сегодня в Чехии празднуют день памяти Яна Гуса

602 года назад был казнен на костре проповедник, мыслитель и идеолог чешской Реформации Ян Гус. Его казнь привела к многолетним гуситским войнам. Сегодня в Чехии проходят богослужения и торжества в память о национальном герое.

Сегодня в Чехии проходят богослужения и торжества в честь церковного реформатора Яна Гуса. Он стремился не только к изменениям не только в сфере духовенства, но и во всем обществе. 6 июля, в день казни реформатора в немецком городе Констанце, в Чехии отмечают государственный праздник.

Торжественные богослужения в Праге, Брно или родном городе Гуса – Гусинце проходят в память о Яне Гусе, которого за его взгляды сожгли вместе с его трудами 602 года назад. Еще со вторника проходят памятные мероприятия и торжества в замке Краковец, где Гус некоторое время проживал и откуда он продолжал критиковать церковь и светскую власть. Оттуда, в октябре 1414 года, Гуса призвали на Констанцский собор, где позже и состоялась его казнь.

В 15:00 торжественная служба начнется в пражской Вифлеемской капелле (Betlémská kaple), где проповедовал сам Ян Гус. Службу будет вести патриарх Чешско-словацкой гуситской церкви Томаш Бутта вместе с брненским епископом Рудольфом Гёбелом. За церемонией можно будет следить в прямой трансляции по каналу ČT2 и радио станции Český rozhlas – Vltava.

В городе Гусинец в Южной Чехии, где Ян Гус родился в 1369 году, еще вчера вечером начались традиционные торжества. Сегодня днем в городе будут выступать актеры и музыканты. Кульминация праздника состоится в Южночешской филармонии, где будут играть «Четыре поры года».

Ян Гус был католическим священником. Он критиковал свою церковь за то, что она отвернулась от первоначальных идей, отрицал ее институционализацию, выступал против грешащих священников и индульгенции.

Церковь объявила Гуса еретиком, и 6 июля 1415 года его сожгли, несмотря на многочисленные протесты населения Чехии и Польши. Его смерть привела к гуситской революции и многолетним войнам на чешских землях.

Кроме стремлений к реформированию церкви и общественным изменениям Гусу приписывают авторство трактата «О чешском правописании», в котором были впервые введены диакритические знаки.

Современные историки называют Яна Гуса примером принципиальности, мужества, свободомыслия и желания добиться правды. Он во многом предвосхитил цели будущих протестантских реформаций.