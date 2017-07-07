Прага опередила Лондон по уровню культурной жизни

Еврокомиссия составила рейтинг европейских столиц на основании уровня культурной жизни в них.

По оценкам социологов Европейской комиссии, Прага входит в тройку самых культурных столиц Европы. Культурную жизнь в европейских городах оценивали по 29 критериям, включая аспекты творческой экономики и открытость этой сферы.

Прага оказалась в числе первых благодаря большому количеству концертов и других культурных мероприятий. Не осталось незамеченным и множество пражских театров и музеев. «Один из передовых культурных центров христианской Европы предлагает на сегодня сотни концертных залов, галерей, кинотеатров, музыкальных театров и фестивалей, отмеченных международными наградами. Самый известный из них – Пражская весна (Pražské jaro)», – говорится в комментарии к рейтингу.

Войти в ТОП-3 чешской столице помогло и большое количество рабочих мест в сфере культуры и медиа. Тормозит культурную жизнь Праги уровень высшего образования, количество патентов в ICT, интеграция иностранцев и транспортная доступность.

Отдельные критерии оценивались с учетом плотности населения, благодаря чему Прага смогла опередить 8-миллионный Лондон. Лидером рейтинга оказался Париж, где 13% населения занято в сфере культуры, включая моду и архитектуру.

Источник: e15.cz