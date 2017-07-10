На кинофестивале в Карловых Варах высоко оценили российских кинематографистов

Александра Яценко признали лучшим актером на международном фестивале в Карловых Варах. В параллельной конкурсной программе жюри оценило российскую драму режиссера Александра Ханта.

Фото: Кадр из мелодрамы "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова

Российский актер Александр Яценко получил премию за лучшую мужскую роль на 52-м международном фестивале в Карловых Варах. Жюри высоко оценило его актерскую игру в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», где Яценко сыграл врача скорой помощи, который разводится со своей женой (также врачом), но продолжает жить с ней в однокомнатной квартире. Фильм «Аритмия» был участником основной конкурсной программы фестиваля.

В начале июня мелодрама Хлебникова также была высоко оценена на российском фестивале «Кинотавр». Картина была признана лучшим фильмом года. Александр Яценко также получил премию как лучший актер.

Изначально фильм задумывали как комедию для телеканала ТНТ, но при написании сценария в истории оказалось слишком много драмы. Режиссер характеризует фильм как «историю двух хороших людей, у которых нет ни одного материального повода для расставания».

Кинофестиваль в Карловых Варах проводят с 1946 года. Он относится к фестивалям класса «А» (как и Каннский, Берлинский и Венецианский фестивали). Карловарский фестиваль включает в себя несколько конкурсных программ.

В 2017 году в программе «К Востоку от Запада» лучшим фильмом была признана российская криминальная драма режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» о выходце из детдома, который пытается поместить своего отца-уголовника в дом инвалидов.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах проходил с 30 июня по 8 июля 2017 года. Победителей объявляли на торжественной церемонии. Главный приз в этом году получил фильм чешского режиссера Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец». Спецприз от жюри достался картине «Мужчины не плачут» боснийского режиссера Алена Дрлевича.

Лучшим режиссером признали словака Петера Бебяка за словацко-украинскую картину «Черта». Лучшими актрисами назвали Йовиту Будник и Элиан Умугире за роли в польском фильме «Птицы поют в Кигали» режиссеров Йоганны и Кшиштофа Краузе. Лучшим документальным фильмом объявили ленту «Множество детей, обезьяна и замок» испанского режиссера Густаво Салмерона.

Приз зрительских симпатий достался фильму Тейлора Шаридана «Ветреная река». Американский актер Джереми Реннер, исполнивший в картине главную роль, получил награду за вклад в мировой кинематограф.

Также почетный приз фестиваля за вклад в развитие чешского кинематографа получил 87-летний режиссер Вацлав Ворличек – создатель популярной сказки «Три орешка для Золушки».

До 17 июля фильмы с фестиваля в Карловых Варах будут бесплатно показывать в пражском кинотеатре «Светозор».