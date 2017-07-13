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Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео

Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео

artyommm 1347 0
Украинский фотограф Кирилл Неежмаков, снимающий таймлапсы в разных городах, выпустил новый ролик, посвященный Праге.
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео

Украинский фотограф Кирилл Неежмаков, который снимает таймлампсы из разных популярных туристических городов, выпустил невероятно красивое видео Праги. Из тысячи фотографий чешской столицы он создал уникальную видеопрогулку по городу. 

Украинец уже успел сделать таймлапсы десятков городов Азии и Европы. Трехмерные фотографии с высоким динамическим разрешением сняты действительно очень хорошо, и видео Неежмакова можно считать лучшей рекламой, какую только может пожелать город.

На канале фотографа на сайте Youtube можно посмотреть видео из Гонконга, Дубая, Мадрида, Рима, Барселоны и других городов. 

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фото видео Прага
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