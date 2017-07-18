Чешка создала музыкальный инструмент, которому нет аналогов в мире

Услышать, как звучит уникальный музыкальный инструмент, можно на фестивале Colours of Ostrava.

Фото: www.facebook.com/bohemiancristalinstrument/photos

Чешка Ленка Моравкова создала собственный музыкальный инструмент из стекла и назвала его Bohemian Cristal Instrument. Аналогов этому инструменту в мире нет. Вдохновение на создание Bohemian Cristal Instrument Моравкова черпала у братьев Баше, которые прославились благодаря акустическим экспериментам.

Инструмент создан из стеклянных трубочек и металлических резонаторов, которые выглядят как большие веера. Ленка Моравкова утверждает, что учиться играть на ее инструменте не нужно: попробовать может любой человек, даже без музыкального образования.

Чтобы издавать звук, нужно намочить пальцы и тереть ими стеклянные трубочки. Вибрация переходит от трубочек к металлическим элементам, которые повышают тон, а затем к резонаторам, выпускающим звук наружу.

«Этот инструмент, наш первый чешский Cristal Baschet, который мы назвали Bohemian Cristal Instrument, является первым подобного типа в мире. Он вертикальный и из цветного стекла», – рассказывает музыкант. Ближайшие выступления Ленки состоятся 18 и 19 июля на фестивале Colours of Ostrava, где она выйдет на сцену вместе с Уильямом Клоузом и его Земной арфой The Earth Harp.

Источник: novinky.cz