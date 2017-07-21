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Солист Linkin Park покончил с собой: Вспоминаем, что связывало группу с Прагой

Солист Linkin Park покончил с собой: Вспоминаем, что связывало группу с Прагой

artyommm 490 0
Вчера стало известно, что Честер Беннингтон повесился в собственном доме в Калифорнии.
Фото: www.facebook.com/linkinpark/photos
Солист Linkin Park покончил с собой: Вспоминаем, что связывало группу с Прагой

Что общего между панорамными видами на Прагу, студенткой, которая не может социализироваться, и верхними строчками песни в хит-парадах? Сингл Numb, несомненно, стал самой успешной песней рок-группы Linkin Park. Как же на самом деле снимался популярный клип, в котором можно увидеть Пражский Град, Карлов мост и другие достопримечательности чешской столицы?

Сюжет клипа

Молодая студентка в исполнении Брайаны Эвиган не может социализироваться. Ей нравится проводить время в одиночестве и делать зарисовки в блокнот. Однокурсники смеются над ней, и, когда она однажды падает с лестницы, никто даже не предлагает ей помочь. 

В клипе можно увидеть, что у девушки на руках шрамы от лезвия, которые напоминают очертания букв – NUMB (в переводе с английского – «оцепеневший»). После учебы студентка проводит время в своей комнате за рисованием. В финале видео она бежит в храм, в котором играла группа Linkin Park. Когда она приходит, там уже никого нет.

История съемок

В 2003 году группа Linkin Park не хотела, чтобы в съемках видео участвовал кто-либо посторонний. Режиссером клипа выступал участник коллектива и диджей Джозеф Хан. Видео снимали на Карловом мосту, в гимназии Яна Кеплера и в соборе святого Вита. 

В храме сняты сцены, где группа играет на инструментах. Честер Беннингтон в то время страдал от болей в животе и спине, поэтому приехать в Прагу не смог. Съемочная группа нашла в Лос-Анджелесе напоминающие интерьер собора святого Вита декорации. Съемки проходили там, после чего кадры смонтировали.

Музыкальный телеканал MuchMusic включил видеоряд к песне Numb в список лучших видеоклипов всех времен и поставил его на 40 место. 20 июля стало известно, что вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон повесился в собственном доме в Калифорнии. Музыканту был 41 год. 

В июне этого года группа Linkin Park выступила на фестивале Aerodrome в Праге, музыканты исполнили песни из своего нового альбома One More Light.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Прага Рок музыка самоубийство
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