Только сегодня уникальный исторический дом в центре Праги откроется для посетителей

Уникальное здание на Лилиовой улице в центре Праги, созданное из первоначальных средневековых построек, откроется для посетителей на один день после капитальной реконструкции. Последняя экскурсия начнется в 18:00.

Фото: NPÚ

Сегодня – только на один день – на пражской Лилиовой улице откроется исторический дом после комплексного ремонта. Национальный комитет по охране достопримечательностей (NPÚ) вложил в реставрацию здания 148 млн крон. Теперь дом будет служить образцом реконструкции для остальных владельцев культурных достопримечательностей. Посмотреть на уникальные интерьеры здания можно сегодня на экскурсиях с гидом. Последняя из них начнется в 18:00.

Историческое здание расположено в районе Старе-Место. В нем особенно интересны расписные потолки, настенная живопись, готические и барочные подвалы. В будущем в доме расположат библиотеку Комитета по охране достопримечательностей. Также там будут работать эксперты по культурным достопримечательностям и образовательный комитет.

Интерьеры дома после реконструкции, фото: NPÚ

Дом на Лилиовой улице (Liliová ulice) в литературных источниках известен как «У Воржиковских» (U Voříkovských). Это название происходит от фамилии рыцаря Яна Богуслава Воржиковского из Кундратиц, который в начале 18-го века был градоначальником Праги.

Здание возникло путем объединения, расширения и ремонта нескольких средневековых построек. Поэтому в интерьере изменяется высота полов и материалы, из которых они изготовлены. Также в доме разные двери, украшения дверных рам, арки и исполнение потолков.

Интерьеры дома после реконструкции, фото: NPÚ

Самые ранние сведения о здании, находящемся неподалеку от костела святой Анны и теперешнего центра Pražská křižovatka, датируются 14 веком, когда после гуситских войн его владельцами становились шляхтичи и горожане. В 14 веке здание принадлежало костелу и монастырю доминиканцев. В 15 веке здесь располагалась пивоварня. Затем объект перестраивали в 17-м, 18-м и 19-м веках.

Как место работы Комитета по охране достопримечательностей здание начнет служить с осени. Организация получила дом в свое распоряжение в 2005 году путем перевода от Национальной библиотеки и сразу же начала подготовку к его реконструкции. После промедления из-за экономического кризиса ремонт начался весной позапрошлого года. Деньги на работы предоставило Министерство культуры.

Интерьеры дома после реконструкции, фото: NPÚ

Источник: ČTK