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В Чехии сгорел уникальный костел XVI века

В Чехии сгорел уникальный костел XVI века

Vladislava M 734 0
Сегодня ночью в Чехии дотла сгорел уникальный деревянный костел XVI века. Храм считался значимой достопримечательностью, так как в нем сохранилось первоначальное убранство.
Фото: Římskokatolická farnost Střítež
В Чехии сгорел уникальный костел XVI века

В чешском городке Гуты (Тршинец) сегодня ночью сгорел деревянный костел XVI века. Важная достопримечательность практически полностью уничтожена. По предварительным оценкам, ущерб составит десятки миллионов крон. Исторический ущерб невозможно оценить. Об этом сообщил пресс-секретарь моравскосилезских пожарных Петр Кудела.

Пожарные получили сообщение о воспламенении костела Божьего тела в Гутах вскоре после полуночи. Когда они прибыли на место, костел был полностью объят пламенем. Меньше часа понадобилось пожарным, чтобы взять огонь под контроль, но гашение пожара длилось до самого утра. При пожаре никто не пострадал.

Римско-католический костел в Гутах был ценным памятником культуры, в котором сохранилось большое количество первозданных украшений и икон первой половины 16-го века. В 2012-2014 годах костел прошел реконструкцию стоимостью в несколько миллионов крон.

Согласно данным на самом костеле, его могли построить в 1563 году. Не исключено, что на самом деле он еще старше. Первый колокол в храме был установлен в 1565 году, и он сохранился до сих пор. В 2001 году колокол украли, но это вызвало такое возмущение граждан, что преступник избавился от колокола и бросил его в окрестностях храма.

Костел был построен из больших стволов лиственных деревьев, самые старшие из которых росли у реки Ольше еще во времена Великоморавской империи. Интерьер костела украшали произведения местных мастеров, живших в 17-18 веках. В 19 веке костел несколько раз ремонтировали, но он сохранил свой изначально готическо-ренессансный вид.

 

Источник: ČTK, Idnes.cz

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Темы
пожар пожарники достопримечательности Чехия
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