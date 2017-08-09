Жители Праги смогут увидеть картины Матисса

Джакометти, Матисс, Гроссе: Национальная галерея в Праге рассказала о том, какие выставки запланированы на ближайшие годы.

Фото: Анри Матисс, Танец, 1910 год.

Национальная галерея в Праге готовится к выставкам известных зарубежных и чешских художников. В 2019 году запланирована выставка произведений швейцарского скульптора Альберто Джакометти, а в 2020 году жители Праги смогут увидеть картины Анри Матисса. Его выставку подготовят в сотрудничестве с Королевской Академией Искусства в Лондоне.

Современное искусство представят британский скульптор Аниш Капур и австрийская художница Мария Лассниг. Среди чешских авторов в музее планируют провести выставку Микулаша Медека. Об этом рассказал директор Национальной галереи Йиржи Файт.

Большую выставку китайского художника Ай Вей-Вея в Выставочном дворце при весенней акции Grand opening 2018 заменят картины современной немецкой художницы Катарины Гроссе.

В то же время начнется выставка Марии Лассниг, которая жила в 1919-2014 гг. Она прославилась автопортретами и теорией осознания человеческого тела. Главной темой ее творчества были внутренние чувства.

Источник: ihned.cz