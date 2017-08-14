Мэр Праги хочет убрать старые скульптуры из центра города на окраину

Мэр Праги Адриана Крначова считает, что столица Чехии похожа на музей ремесел под открытым небом. По ее мнению, старые скульптуры уродуют город, поэтому их нужно вывезти в парк на окраину.

Фото: Скульптура "Лев" на Кларове, British Ambassy Prague

Мэр Праги Адриана Крначова хочет убрать из центра Праги «некачественное искусство». Старые скульптуры планируют убрать из туристической части столицы, например, в Летняны, и сделать с ними парк для привлечения посетителей.

Некоторые городские представители с этим не согласны: они считают, что намного важнее провести реконструкцию разрушенных статуй и убрать только те, которые находятся в Праге нелегально или не вписываются в пространство. Таким примером может быть Крылатый лев на Кларове или скульптура Анны Хромой перед Театром Сословий.

«Я бы хотела, чтобы некачественные старые скульптуры собрали в одном месте, потому что сейчас Прага выглядит, скорее, как музей ремесел, а не как город, который хочет похвастаться современным искусством. Конечно, это не значит, что абсолютно все старинные скульптуры плохие и что для них нет места в городе», – сказала Крначова.

По ее мнению, проблемой главной являются скульптуры, которые дарят городским частям. Их размещают в городе, не рассматривая, насколько качественный это экспонат и вписывается ли он в окружающее пространство.

Такие скульптуры мэр хочет собрать и вывезти на окраину города. По ее мнению, подобный парк со скульптурами мог бы привлекать и туристов.

Принимать решение, какие экспонаты можно отнести к некачественным, будет профессиональная комиссия. В спорных случаях к голосованию будут привлекать жителей города.

Источник: echo24.cz