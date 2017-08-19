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В Праге открылась крыша дворца Люцерна

В Праге открылась крыша дворца Люцерна

artyommm 98 0
Крыша знаменитого дворца на Вацлавской площади превратилась в палубу корабля и приглашает гостей полюбоваться видом на Прагу.
Фото: Jan Hromadko, источник: www.facebook.com/ondrej.kobza
В Праге открылась крыша дворца Люцерна

До среды 23 августа любой желающий может попасть на отремонтированную террасу на крыше знаменитого дворца Люцерна на Вацлавской площади. После реконструкции она напоминает палубу корабля. На ремонт тысячи квадратных метров крыши ушло более 5 млн крон. 

Арендатором террасы стал хозяин кафе Ондржей Кобза. Вернуть потраченные деньги планируется за счет концертов, семинаров и других платных культурных мероприятий. Уже сейчас вход на крышу за деньги: не менее 100 крон, но желающие могут заплатить и больше, чтобы поддержать проект.

Реконструкция длилась 10 месяцев. За это время на крыше положили новую гидроизоляцию и деревянный пол, ведется подготовка к реконструкции ограждений. В течение трех лет Кобза планирует создать здесь общественный сад. 

Дворец Люцерна принадлежит Дагмар Гавловой, жене Ивана Гавела, брата первого чешского президента Вацлава Гавела. Она рассказала, чтобы была очень рада, когда Кобза обратился к ней с предложением сделать пространство на крыше общественным, так как она всегда об этом мечтала. Того же всегда хотели и в семье ее мужа.

Дагмар Гавлова приводит в порядок и сам дворец. Известно, что она взяла кредит на поэтапную реконструкцию здания. Уже начался ремонт фасада дворца на Штепанской улице и ведутся работы по обновлению всего крыла на Водичковой улице, где будет мансардный этаж с четырьмя квартирами. В планах также ремонт большого зала.

Дворец Люцерна между Водичковой и Штепанской улицами построил Вацслав Гавел, дедушка президента Вацлава Гавела. Вскоре после своего появления он стал центром культурной и общественной жизни в Праге. После 1948 года дворец национализировали и только в 1992 году вернули братьям Вацлаву и Ивану. 

Крыша дворца Люцерна не единственная в Праге, куда во время каникул могут подниматься посетители. Например, сейчас открыта крыша Ярмарочного дворца (Veletržní palác), где работает летний кинотеатр. Недавно также открылась крыша Национального музея сельского хозяйства с панорамным видом на Прагу. 

Источник: ceskatelevize.cz

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