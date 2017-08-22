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Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников

Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников

artyommm 119 0
Чехи представят необыкновенный проект HEARDT на культовом фестивале Burning Man в Неваде.
Фото: Bára Anna Stejskalová
Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников

Генеральное консульство Чешской Республики в Лос-Анджелесе рассказало о проекте молодых художников из Чехии, которые впервые выступят на культовом фестивале Burning Man в Неваде (США). Проект HEARDT (название происходит от слов heart – «сердце» и heard – «услышанный»)  будет продемонстрировать чувства пианиста с помощью конструкции из стального сердца с LED-подсветкой, внутри которого будет находиться сам музыкальный инструмент. 

Инсталляцию создала четверка молодых художников, двое из которых – студенты. Деньги на создание проекта выделил Фонд Линхарта. Чехи стали единственными художниками из всех, кто будет принимать участие в предстоящем фестивале, которые были удостоены финансовой поддержки непосредственно от организаторов Burning Man. 

Инсталляция создавалась по 10 принципам фестиваля, впервые сердце зажжется в Black Rock City 27 августа. Увидеть его можно будет до 4 сентября 2017 года.

Источник: Посольство Чехии в Лос-Анджелесе

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фестиваль США Чехия
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