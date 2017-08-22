Культовый американский фестиваль поддержал чешских художников

Чехи представят необыкновенный проект HEARDT на культовом фестивале Burning Man в Неваде.

Фото: Bára Anna Stejskalová

Генеральное консульство Чешской Республики в Лос-Анджелесе рассказало о проекте молодых художников из Чехии, которые впервые выступят на культовом фестивале Burning Man в Неваде (США). Проект HEARDT (название происходит от слов heart – «сердце» и heard – «услышанный») будет продемонстрировать чувства пианиста с помощью конструкции из стального сердца с LED-подсветкой, внутри которого будет находиться сам музыкальный инструмент.

Инсталляцию создала четверка молодых художников, двое из которых – студенты. Деньги на создание проекта выделил Фонд Линхарта. Чехи стали единственными художниками из всех, кто будет принимать участие в предстоящем фестивале, которые были удостоены финансовой поддержки непосредственно от организаторов Burning Man.

Инсталляция создавалась по 10 принципам фестиваля, впервые сердце зажжется в Black Rock City 27 августа. Увидеть его можно будет до 4 сентября 2017 года.

Источник: Посольство Чехии в Лос-Анджелесе