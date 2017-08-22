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В Праге обновили экспозицию Музея коммунизма

В Праге обновили экспозицию Музея коммунизма

artyommm 157 0
По случаю 49-й годовщины оккупации Чехословакии Музей коммунизма в Праге обновил экспозицию.
Фото: www.facebook.com/museumofcommunismprague/photos
В Праге обновили экспозицию Музея коммунизма

Писатель и переводчик Йиржи Странски, который провел 10 лет в коммунистических лагерях, вчера, 21 августа, по случаю 49-й годовщины оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора открыл новую экспозицию Музея коммунизма на улице В Целници 4 в Праге 1. 

На входе в обновленный Музей коммунизма посетителей встречает скульптура Карла Маркса и огромная красная звезда. Экспозиция отражает жизнь в период с 1948 по 1989 в Чехословакии и включает в себя также историю основания чехословацкого государства. В музее можно увидеть и выставку произведений искусства в стиле социалистического реализма, который воспевал героев коммунизма.

Посетители музея также могут изучить материалы пропаганды коммунистического режима и посмотреть на студенческую комнату и школьный класс. Желающие могут постоять за традиционным для магазинов коммунистического периода прилавком. Увидеть можно и комнату пыток Службы государственной безопасности, которая занималась преумножением количества политических заключенных для выполнения неоплачиваемых общественно полезных работ.

Просмотреть фотогалерею на aktualne.cz

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