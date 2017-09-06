Лучшую словацкую фотографию года сделали в Праге

В Словакии выбрали лучший снимок года в конкурсе Slovak Press Photo. Его сделал фотограф-любитель на Староместской площади в Праге.

В Словакии выбрали лучшую фотографию года: на ней вы не увидите никаких катастроф, страданий, протестов или военных действий. Снимок сделал в Праге преподаватель и фотограф-любитель Андрей Беловежчик из маленького словацкого городка. Для него стало большим сюрпризом, что именно его черно-белая фотография мыльных пузырей на Староместской площади победила в престижном конкурсе Slovak Press Photo.

Slovak Press Photo/Andrej Belovežčík

«В то время, когда мы видим вокруг себя столько насилия, нам показалось, что именно эта фотография может быть символом позитивной альтернативы. Она показывает, как можно свободно вести себя в общественном пространстве и получать от этого удовольствие. Мы горды, что смогли оценить именно этот кадр», – сообщила порталу DennikN.sk американский фотограф Нина Берман, которая была председателем жюри.

По ее словам, членам жюри конкурсов Press Photo всегда сложно выбрать одну фотографию, которая несла бы в себе какую-то мощную идею. Особенно, когда в конкурсе участвует более 2000 фотографий. Но в этом году снимок-победитель определился очень легко.

Автор фотографии, Андрей Беловежчик, в основном, занимается фотографией в окрестностях своего города на востоке Словакии. Это его хобби. Поездка в Прагу была, скорее, исключением. Фотограф-любитель не ожидал, что мог стать победителем профессионального конкурса, и сначала даже не поверил в свой успех.

«Когда мне позвонили, я подумал, что это какая-то шутка», – признался фотограф после объявления результатов.

Фотограф был настолько поражен, что даже пропустил первый школьный день: Андрей преподает информатику в гимназии своего города Стропкова, в котором проживает около 11 000 человек.

Источник: ČTK