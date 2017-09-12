Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 15 °C
Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге

Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге

Vladislava M 1685 0
Американец объехал всю Прагу и сфотографировал абсолютно все остановки общественного транспорта. Результаты его работы можно посмотреть в блоге.
Фото: Остановка Либоц, http://everypublictransitstopinprague.tumblr.com/page/2
Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге

Американец Гай Табачник создал необычный блог Every Public Transport Stop in Prague, в котором он собрал собственные фотографии всех остановок общественного транспорта в Праге.

«У меня было много времени, и я сфотографировал абсолютно все остановки. Больше всего мне понравился Крейцарек (Krejcárek)», – написал автор блога.

Гай Табачник приехал в Прагу несколько лет назад изучать чешский язык и лингвистику.

«Я хотел сделать новый проект. Общественный транспорт всегда меня интересовал и увлекал. Я приехал из Нью-Йорка, поэтому мне пришла идея, что изучение остановок – хороший способ познакомиться со всей Прагой, разобраться в системе названий и изучить из этимологию», – рассказал блогер, который очень любит систематизацию и каталогизацию.

«С одной стороны, это старые славянские и немецкие названия, с другой – бесконечные списки улиц, названных в честь коммунистов, которые стали жертвами нацистов, или в честь мест в СССР. Мне особенно нравятся названия в районах, где все улицы названы в честь маленьких деревень или водоемов», –  прокомментировал американец.

Во время своих путешествий на пригородных автобусах блогер наслаждался тем, что окраины Праги часто напоминают деревни с лесами и полями. Больше всего ему понравился Крейцарек (Krejcárek)с красивым видом на Прагу, Баррандов и остановка Мадлина, названная в честь долговременной сотрудницы Транспортного предприятия Праги.

Также американец отметил остановку Rajská zahrada за ее необычные вестибюли, напоминающие станцию метро в Нью-Йорке, на 96-й улице.

Посмотрите минималистичный блог: возможно, он вдохновит вас на необычное путешествие по Праге.

Источник: rozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
фото блог блогер Чехия транспорт Прага
Читайте
по теме 
Лучшую словацкую фотографию года сделали в Праге
06.09.2017 09:44 Культура
Лучшую словацкую фотографию года сделали в Праге
963 0
Съемка на дрон в Чехии: Где можно, а где нельзя
19.07.2017 09:44 Жизнь
Съемка на дрон в Чехии: Где можно, а где нельзя
1249 0
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
13.07.2017 13:57 Культура
Такой Прагу вы еще не видели: Украинец снял невероятно красивое видео
5721 0
Фото: Ночью над Чехией вспыхнули десятки тысяч молний
23.06.2017 10:57 Общество
Фото: Ночью над Чехией вспыхнули десятки тысяч молний
4140 0
Последние новости:
13
сентября
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии
13.09.2017 09:51 Общество
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии
334 0
Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти
13.09.2017 09:21 Общество
Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти
342 0
12
сентября
Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии
12.09.2017 16:21 Политика
Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии
569 0
Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей
12.09.2017 13:49 Общество
Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей
1365 0
В Праге открылся сайт вещей, которые отдают в дар
12.09.2017 10:49 Общество
В Праге открылся сайт вещей, которые отдают в дар
1705 0
11
сентября
Большой прорыв: Чешским учителям повысят зарплаты
11.09.2017 16:08 Экономика
Большой прорыв: Чешским учителям повысят зарплаты
682 0
«Это всё языковой барьер»: Иностранца судят за попытку изнасиловать пражскую медсестру
11.09.2017 13:21 Общество
«Это всё языковой барьер»: Иностранца судят за попытку изнасиловать пражскую медсестру
1705 0
В квартире в Праге нашли радиоактивные боеприпасы
11.09.2017 12:44 Общество
В квартире в Праге нашли радиоактивные боеприпасы
763 0
Вацлавская площадь в Праге кардинально преобразится
11.09.2017 11:55 Общество
Вацлавская площадь в Праге кардинально преобразится
1657 0
08
сентября
Реставратор обнаружил в Староместской ратуше послание потомкам
08.09.2017 16:03 Общество
Реставратор обнаружил в Староместской ратуше послание потомкам
1766 0


Мобильная версия