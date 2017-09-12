Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге

Американец Гай Табачник создал необычный блог Every Public Transport Stop in Prague, в котором он собрал собственные фотографии всех остановок общественного транспорта в Праге.
«У меня было много времени, и я сфотографировал абсолютно все остановки. Больше всего мне понравился Крейцарек (Krejcárek)», – написал автор блога.
Гай Табачник приехал в Прагу несколько лет назад изучать чешский язык и лингвистику.
«Я хотел сделать новый проект. Общественный транспорт всегда меня интересовал и увлекал. Я приехал из Нью-Йорка, поэтому мне пришла идея, что изучение остановок – хороший способ познакомиться со всей Прагой, разобраться в системе названий и изучить из этимологию», – рассказал блогер, который очень любит систематизацию и каталогизацию.
«С одной стороны, это старые славянские и немецкие названия, с другой – бесконечные списки улиц, названных в честь коммунистов, которые стали жертвами нацистов, или в честь мест в СССР. Мне особенно нравятся названия в районах, где все улицы названы в честь маленьких деревень или водоемов», – прокомментировал американец.
Во время своих путешествий на пригородных автобусах блогер наслаждался тем, что окраины Праги часто напоминают деревни с лесами и полями. Больше всего ему понравился Крейцарек (Krejcárek)с красивым видом на Прагу, Баррандов и остановка Мадлина, названная в честь долговременной сотрудницы Транспортного предприятия Праги.
Также американец отметил остановку Rajská zahrada за ее необычные вестибюли, напоминающие станцию метро в Нью-Йорке, на 96-й улице.
Посмотрите минималистичный блог: возможно, он вдохновит вас на необычное путешествие по Праге.
Источник: rozhlas.cz