Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге

Американец объехал всю Прагу и сфотографировал абсолютно все остановки общественного транспорта. Результаты его работы можно посмотреть в блоге.

Фото: Остановка Либоц, http://everypublictransitstopinprague.tumblr.com/page/2

Американец Гай Табачник создал необычный блог Every Public Transport Stop in Prague, в котором он собрал собственные фотографии всех остановок общественного транспорта в Праге.

«У меня было много времени, и я сфотографировал абсолютно все остановки. Больше всего мне понравился Крейцарек (Krejcárek)», – написал автор блога.

Гай Табачник приехал в Прагу несколько лет назад изучать чешский язык и лингвистику.

«Я хотел сделать новый проект. Общественный транспорт всегда меня интересовал и увлекал. Я приехал из Нью-Йорка, поэтому мне пришла идея, что изучение остановок – хороший способ познакомиться со всей Прагой, разобраться в системе названий и изучить из этимологию», – рассказал блогер, который очень любит систематизацию и каталогизацию.

«С одной стороны, это старые славянские и немецкие названия, с другой – бесконечные списки улиц, названных в честь коммунистов, которые стали жертвами нацистов, или в честь мест в СССР. Мне особенно нравятся названия в районах, где все улицы названы в честь маленьких деревень или водоемов», – прокомментировал американец.

Во время своих путешествий на пригородных автобусах блогер наслаждался тем, что окраины Праги часто напоминают деревни с лесами и полями. Больше всего ему понравился Крейцарек (Krejcárek)с красивым видом на Прагу, Баррандов и остановка Мадлина, названная в честь долговременной сотрудницы Транспортного предприятия Праги.

Также американец отметил остановку Rajská zahrada за ее необычные вестибюли, напоминающие станцию метро в Нью-Йорке, на 96-й улице.

Посмотрите минималистичный блог: возможно, он вдохновит вас на необычное путешествие по Праге.

Источник: rozhlas.cz