Лучшим чешским архитектором года признали художницу, которая ничего не строит

«Обещаю, что ничего не буду строить! Я хочу вытянуть людей из бараков!» Художница из Брно Катержина Шеда не ожидала, что получит престижную премию «Архитектор года».

Фото: https://www.facebook.com/katerina.seda

Неожиданным результатом закончился главный конкурс архитекторов в Чехии. Премию «Архитектор 2017 года» получила концептуальная художница из Брно Катержина Шеда, которая за свою жизнь не построила ни одного здания.

«То, что делает Катержина Шеда, – это не архитектура. Она занимается отношениями между людьми, а это то, из чего архитектура вырастает. Это очень важная деятельность, о которой должны знать все архитекторы», – сообщило жюри.

Катержина Шеда специализируется на работе с людьми. В свои необычные творческие проекты она вовлекает десятки и даже сотни человек. Свою деятельность она называет социальной архитектурой.

Чаще всего проекты Катержины реализуют в деревнях или на городских улицах. Цель ее экспериментов с межличностными отношениями – выйти за рамки принятых стереотипов и побороть социальную изоляцию. Она побуждает жителей взаимодействовать, рисовать, общаться друг с другом, выполнять одинаковые действия, знакомиться – и благодаря новому подходу к повседневности изменить привычное поведение и стать более счастливыми.

«Я была очень удивлена, когда узнала, что премия досталась именно мне. За рубежом, где я реализую много проектов, это называют социальной архитектурой. Это такой вид архитектуры, которая строится не из кирпича, а из другого материала», – прокомментировала архитектор.

Катержина не ожидала, что она станет победительницей в конкурсе, который оценивает классическую архитектуру. Однако член жюри, архитектор Йозеф Плескот, заявил, что он считает необходимым объяснить обществу, что архитектура – это не только кирпичи.

Победительница конкурса пообещала, что, несмотря на премию, ничего строить она не будет.

«Моя цель, скорее, выгнать людей из бараков, которые строят эти архитекторы», – заявила она.

Источник: aktualne.cz