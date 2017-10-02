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В Чехии зарыли в землю советский истребитель МиГ-21

В Чехии зарыли в землю советский истребитель МиГ-21

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Акция состоялась по случаю сотой выставки галереи Рудольфинум в Праге.
В Чехии зарыли в землю советский истребитель МиГ-21

Пражская галерея Рудольфинум отпраздновала свою юбилейную, сотую выставку нетрадиционным образом. По ее инициативе в Долних Бржезанах закопали в землю знаменитый советский истребитель МиГ-21. В художественной акции принимал участие британец Роджер Хьорнс.

Истребитель привезли на грузовом автомобиле на место мероприятия в пятницу, 29 сентября. Самолет доставили по частям (корпус и крылья по отдельности), а потом его собрали. Перед этим экскаваторы вырыли яму глубиной 4 м, которая повторяет форму истребителя. 

По словам куратора галереи Давида Корецкого, реализовать задумку было непросто. Самолет нашли в Моравии. Акция состоялась в воскресенье, 1 октября, на территории исследовательского лазерного центра, который также принимал участие в художественной акции. 

Мероприятие не обошлось без участия археологов и специалистов по воздушному транспорту, которые должны были удостовериться в том, что истребитель не станет источником загрязнения окружающей среды. 

Художник Роджер Хьорнс считает, что человек часто прикладывает усилия к тому, что для него может иметь спорный смысл. Таким образом он объясняет, почему решил демонстративно закопать военный самолет. Идея о похоронах самолетов появилась у него еще несколько лет назад. Первую машину он засыпал глиной в прошлом году у себя на родине, в Великобритании.

Источник: irozhlas.cz

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искусство Прага Чехия
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