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В пустующих домах Праги открыли новый креативный центр

В пустующих домах Праги открыли новый креативный центр

Vladislava M 1 0
Исторические дома ратуши в центре Праги пустовали несколько лет. Теперь им придумали применение. В домах открылся креативный центр, помещения для лекций и кофейня.
В пустующих домах Праги открыли новый креативный центр

В нескольких домах ратуши на площади Мале-намнести в Праге открылся креативный центр PKC. В домах уже работают офисы стартапов, Скаутский институт, образовательный информационный центр, помещения для лекций и заседания, открылась кофейня. Часть домов пока пустует в ожидании новых предложений.

Блок домов, который находится по соседству со Староместской ратушей, долгое время был заброшен. В этот комплекс входит и знаменитый Дом У Минуты, где раньше заседали чиновники магистрата. В 2006 году они переехали во Дворец Шкоды. Поэтому магистрат принял решение сдать дома организациям из области культуры, креативного предпринимательства и образования.

«Пустующий дом – это всегда утраченная возможность. Я рада, что дома ратуши нашли новые способы использования. Исторический центр Праги нуждается в том месте, где могли бы встречаться и вдохновлять друг друга люди разных специальностей», – рассказала Адриана Крначова.

Креативный центр будет располагаться в домах до того времени, пока они не пройдут реконструкцию, после которой станет известен концепт их использования. В будущем здесь должны появиться гостиницы или хостелы для гостей центра, а также пространство для молодых дизайнеров.

«Мы надеемся, что у жителей города появится много креативных идей, которые помогут оживить исторический центр Праги», – сообщил Ондржей Богач, директор Института планирования и развития и координатор проекта.

Источник: Denik.cz

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Прага культура отдых архитектура магистрат
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