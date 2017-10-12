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В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»

В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»

Vladislava M 260 0
В ноябре в Историческом музее на Красной площади Москвы начнется выставка исторических сокровищ Пражского Града. Москвичам представят больше сотни редких экспонатов, связанных с чешскими королями и королевами.
В Москве пройдет выставка «Сокровища Пражского Града»

Выставка «Сокровища Пражского Града» в этом году пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве. По словам пресс-секретаря Пражского Града Йиржи Овчачека, москвичам представят 126 ценных предметов. Посетители смогут увидеть художественные копии коронационных регалий, древнейшие реликвии, архитектурные элементы и модели Святовитской ротонды и Старого королевского дворца, а также слепки скульптур великого мастера Петра Парлержа.

Среди экспонатов будет реликварий времен Карла IV, реликварий святой Катержины по проекту Петра Парлержа, сокровищница 17-го века, бронзовый подсвечник 12-го века, череп святой Людмилы первой четверти 14-го века, ренессансный чайник с подносом и др. Чешские экспонаты останутся в Москве до 31-го марта 2018 года.

Московская выставка будет ответом на демонстрирование экспонатов династии Романовых на Пражском Граде в 2011 году. Московский музей проводил ее совместно с Управлением Пражского града и Столичным капитулом св. Вита.

«В Москву привезут собрание предметов, которые передают тысячелетнюю историю и дух Пражского Града: увидев их, человек словно получит приглашение посетить Пражский Град», – прокомментировала пресс-секретарь Министерства культуры ЧР Симона Цыганкова.

Особенно интересным на выставке будет собрание ценных и редких текстильных изделий, связанных с личностью святой Людмилы и чешскими королевами. Также в Москву привезут экспонаты времен барокко и ренессанса, королевскую мебель и фарфор, портрет императрицы Марии Терезии с семьей и изображение последнего чешского короля, императора Фердинанда V, коронованного на Пражском Граде.

«Удивление вызовет и крупное полотно русского художника Ивана Константиновича Айвазовского 1873 года», – добавил пресс-секретарь Йиржи Овчачек.

Собрание сокровищ Пражского Града представит московскому зрителю времена династий Пршемысловцев, Люксембургов, Габсбургов и период возникновения Чехословакии. Выставка в Москве начнется одновременно с визитом президента Чехии Милошем Земаном, который прилетит в Россию 20-го ноября. Он планирует посетить Сочи и другие российские города.

Источник: ČTK

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Пражский град выставка Россия музей
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