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В Праге стартовал самый ожидаемый фестиваль года

В Праге стартовал самый ожидаемый фестиваль года

artyommm 1039 0
В четверг, 12 октября, на площади Мира в Праге состоялось торжественное открытие пятого по счету фестиваля света Signal.
Фото: www.facebook.com/SignalFestival
В Праге стартовал самый ожидаемый фестиваль года

В Праге начинается одно из самых интересных мероприятий года – Signal festival. В четверг, 12 октября, улицы чешской столицы в пятый раз украсила световая феерия и современные спецэффекты. Туристы и жители города смогут увидеть все это до воскресенья, 15 октября (последний день мероприятия). Торжественное открытие фестиваля прошло в четверг на площади Мира.

В этом году в фестивале участвуют художники со всего мира, в том числе и из Австралии. Участники привезли в Прагу световые инсталляции, которые завоевали успех на других подобных фестивалях в разных странах. Тем не менее, половина проектов будет впервые представлена именно в чешской столице, где состоится их мировая премьера.

На фестиваль Signal приехало 22 художника и группы из 10 стран. Большинство инсталляций находится в центре города. Новинкой этого года станет выставочная зона – своеобразная световая галерея (вход туда платный). Посетители в рамках фестиваля также смогут попасть на интересные объекты, куда в обычные дни доступа нет.

Еще одно новшество нынешнего фестиваля – создание сразу двух маршрутов. Люди смогут пройтись по маршруту «Центр», который ведет через Кампу, Старе-Место и Нове-Место, а также по альтернативной тропе – через более камерные Винограды, Прагу 2 и Прагу 3. 

Смотреть, как это было в прошлом году

Смотреть программу фестиваля на официальном сайте

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фестиваль искусство Прага
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