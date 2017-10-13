В Праге стартовал самый ожидаемый фестиваль года

В Праге начинается одно из самых интересных мероприятий года – Signal festival. В четверг, 12 октября, улицы чешской столицы в пятый раз украсила световая феерия и современные спецэффекты. Туристы и жители города смогут увидеть все это до воскресенья, 15 октября (последний день мероприятия). Торжественное открытие фестиваля прошло в четверг на площади Мира.
В этом году в фестивале участвуют художники со всего мира, в том числе и из Австралии. Участники привезли в Прагу световые инсталляции, которые завоевали успех на других подобных фестивалях в разных странах. Тем не менее, половина проектов будет впервые представлена именно в чешской столице, где состоится их мировая премьера.
На фестиваль Signal приехало 22 художника и группы из 10 стран. Большинство инсталляций находится в центре города. Новинкой этого года станет выставочная зона – своеобразная световая галерея (вход туда платный). Посетители в рамках фестиваля также смогут попасть на интересные объекты, куда в обычные дни доступа нет.
Еще одно новшество нынешнего фестиваля – создание сразу двух маршрутов. Люди смогут пройтись по маршруту «Центр», который ведет через Кампу, Старе-Место и Нове-Место, а также по альтернативной тропе – через более камерные Винограды, Прагу 2 и Прагу 3.
Смотреть, как это было в прошлом году
Смотреть программу фестиваля на официальном сайте