Во дворе Национального музея в Праге откроется кофейня

Вот уже два года Национальный музей в Праге закрыт на реконструкцию. Большую часть работ уже выполнили. В ближайшее время во дворике музея откроется общедоступная кофейня и книжный магазин.

Фото: @zefo_jl, instagram.com

Реконструкция Национального музея в Праге продолжается уже два года. На данный момент больше половины запланированных работ уже выполнено. Нижнюю часть музея обещают открыть в следующем году – к годовщине образования Чехословакии, 28-го октября. Весь музей будет доступен посетителям только в 2019 году.

Приятным новшеством станет кофейня и книжный магазин в музейном дворике, который смогут посещать все желающие. Оба двора музея будут покрыты навесом от дождя.

Посетителей музея собираются удивить обновлением стен, которые после реконструкции станут светлее, чем раньше. Также осветлят и фасад музея.

На данный момент основные строительные работы закончены. За течение реконструкции все желающие могут наблюдать на сайте Национального музея по записям с веб-камер.

«Музей полностью откроется посетителям к 100-му юбилею возникновения Чехословакии. Также мы готовим выставку к 200-летию самого музея», – рассказал директор Национального музея Михал Лукеш.

Первая экспозиция в обновленном музее должна открыться в течение 2019 года. В 2020 году в музей планируют привезти картины Анри Матисса.

Источник: Idnes.cz