В Праге собирают деньги на выставку о тоталитаризме

В подвалах под бывшим памятником Сталину на Летне в Праге планируют провести мультимедийную выставку о тоталитаризме ХХ века в Чехии. На реализацию проекта открыли общественный сбор.

Фото: Мэр Праги Адриана Крначова поддерживает выставку. фото Tým Post Bellum

Организация Post Bellum начала подготовку к выставке, посвященной тоталитаризму ХХ века в Чехии. Мероприятие планируют реализовать в подземном комплексе бывшего памятника Сталину на пражской Летне, в октябре 2018 года – к 100-летию Чехословакии.

Выставка должна быть уникальной и по форме, и по содержанию. Вместо традиционных витрин с экспонатами посетителей удивят современной мультимедийной техникой. С ее помощью человека можно будет погрузить в атмосферу исторических событий: как будто он находится среди легионеров в Сибири или перед советскими танками.

«Например, в разделе, посвященном 1968 году, человек перенесется на Виноградску тршиду в Праге и окажется перед Чехословацким радио, передающим тревожное сообщение. Звуковые эффекты помогут ему почувствовать, что рядом с ним проезжает танк или пролетает пуля», – рассказал Микулаш Кроупа, директор некоммерческой организации Post Bellum, которая разработала проект выставки.

На реализацию выставки открыли общественный сбор денег. Точно так же горожане в XIX веке финансировали строительство Национального театра в Праге. На данный момент собрано уже 3,5 млн крон. Для реализации проекта нужна сумма в 10 млн крон.

Полугодовая выставка станет прелюдией к строительству постоянного музея тоталитарных режимов в Чехии. По планам пражского магистрата, он должен располагаться именно в подвалах Летны.

Следить за сбором денег на выставку можно на сайте www.nastalina.cz

Источник: ihned.cz